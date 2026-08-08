Cuál es la mejor tabla para cortar alimentos, según los expertos

La tabla para cortar es uno de los utensilios más utilizados en cualquier cocina. Sin embargo, no todos los materiales ofrecen las mismas ventajas en términos de higiene, durabilidad y seguridad alimentaria.

Madera, plástico, bambú y vidrio son las opciones más comunes, pero los especialistas coinciden en que algunas son mucho más recomendables que otras.

La elección correcta no solo ayuda a conservar mejor los cuchillos, sino que también puede reducir el riesgo de contaminación cruzada y facilitar la limpieza durante la preparación de los alimentos.

¿Cuál es la mejor tabla para cortar alimentos?

No existe un único material perfecto para todas las situaciones, pero organismos especializados en seguridad alimentaria, como el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), señalan que tanto las tablas de madera maciza como las de plástico pueden utilizarse de forma segura siempre que se limpien correctamente y se reemplacen cuando presenten un desgaste importante.

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Aun así, numerosos cocineros y expertos en cocina consideran que la madera es la mejor alternativa para el uso cotidiano porque:

Es más amable con el filo de los cuchillos , por lo que prolonga su vida útil.

Puede durar muchos años si recibe el mantenimiento adecuado.

Resulta resistente y estable durante el corte.

Algunas maderas de veta cerrada, como el arce (maple), ofrecen un excelente rendimiento para el uso diario.

Además, investigaciones recientes despertaron el interés por reducir el uso de tablas de plástico muy desgastadas, ya que los cortes repetidos pueden liberar pequeñas partículas de plástico durante la preparación de los alimentos.

Aunque todavía se estudia el impacto de esos microplásticos sobre la salud, varios especialistas recomiendan reemplazar las tablas plásticas deterioradas por otras de madera u otros materiales más duraderos.

Madera, plástico, bambú o vidrio: ventajas y desventajas. Unsplash.

Madera, plástico, bambú o vidrio: ventajas y desventajas

Madera

Ventajas

Cuida el filo de los cuchillos.

Es resistente y muy duradera.

Tiene una apariencia estética y puede durar décadas con buen mantenimiento.

Desventajas

No debe permanecer en remojo.

Requiere aceitarse ocasionalmente con aceite mineral apto para uso alimentario.

Generalmente no es apta para lavavajillas.

Plástico

Ventajas

Es económico.

Fácil de lavar y, en muchos casos, apto para lavavajillas.

Muy utilizado para manipular carnes crudas porque puede desinfectarse con facilidad.

Desventajas

Con el tiempo aparecen ranuras profundas donde puede acumularse suciedad.

Cuando está muy rayado debe reemplazarse.

Los estudios recientes indican que el desgaste puede liberar microplásticos durante el corte.

Bambú

El bambú es una opción intermedia. Absorbe poca humedad, resiste bien las marcas de los cuchillos y resulta más duro que muchas maderas tradicionales. Sin embargo, esa mayor dureza también puede desgastar el filo del cuchillo con mayor rapidez.

Vidrio

Aunque es muy sencillo de limpiar y no absorbe humedad, la mayoría de los especialistas desaconseja utilizar tablas de vidrio para cortar alimentos. La superficie es demasiado dura, desafila rápidamente los cuchillos y aumenta el riesgo de que la hoja resbale durante el corte.

Tabla para cortar alimentos. Unsplash.

¿Y las tablas de acero inoxidable?

En los últimos años, las tablas de acero inoxidable ganaron popularidad en redes sociales por su apariencia moderna y la idea de que son más higiénicas que las de otros materiales. Al tratarse de una superficie no porosa, no absorben humedad, olores ni restos de alimentos, además de ser fáciles de limpiar y desinfectar.

Sin embargo, los especialistas advierten que también presentan algunas desventajas. Al ser un material mucho más duro que la madera o el plástico, pueden desgastar el filo de los cuchillos con mayor rapidez y resultar menos cómodas para el uso diario. Además, los alimentos tienden a deslizarse con más facilidad sobre su superficie.

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Cómo evitar la contaminación cruzada

Más allá del material elegido, los expertos coinciden en que el aspecto más importante es separar los alimentos crudos de los listos para consumir.

El USDA recomienda utilizar:

Una tabla exclusiva para carnes, aves y pescados crudos.

Otra diferente para frutas, verduras, pan o alimentos cocidos.

De esa manera se reduce el riesgo de transferir bacterias entre distintos alimentos. Además, todas las tablas deben lavarse con agua caliente y detergente después de cada uso y reemplazarse cuando presenten grietas o surcos profundos difíciles de limpiar.

Entonces, ¿cuál conviene elegir?

Si el objetivo es combinar durabilidad, buen rendimiento y cuidado de los cuchillos, la madera maciza suele ser la alternativa preferida por chefs y especialistas.

Sin embargo, una buena estrategia consiste en combinar materiales: utilizar una tabla de madera para frutas, verduras y pan, y otra de plástico destinada exclusivamente a carnes crudas, reemplazándola cuando presente un desgaste importante. De esta forma se consigue una cocina más segura, práctica e higiénica.