Poner aluminio en el cajón de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Cada vez más personas buscan trucos sencillos para mantener la cocina limpia y en buen estado sin dedicar demasiado tiempo. Uno de los hacks domésticos que ha ganado popularidad es colocar papel de aluminio en el fondo de los cajones.

Esta práctica se ha viralizado en redes y medios porque promete facilitar las tareas diarias y proteger el mobiliario de los problemas más comunes de una cocina activa. Muchos se preguntan si realmente funciona, en qué se basa y si vale la pena aplicarlo.

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¿Para qué sirve poner papel de aluminio en los cajones de la cocina?

Forrar el fondo de los cajones con papel de aluminio crea una capa protectora desechable entre los utensilios y la superficie del mueble. Su principal utilidad es actuar como barrera frente a líquidos, grasa, migas y restos de comida que caen con frecuencia. Gracias a esta protección, se evita que la suciedad se adhiera directamente a la madera o al aglomerado.

Además, el material funciona como aislamiento frente al vapor generado al cocinar, uno de los factores que más deteriora los cajones con el tiempo. Según la European Aluminium Foil Association (EAFA), el papel de aluminio ofrece una barrera total frente a la luz, el vapor, los aromas y los líquidos, propiedades que justifican su uso en entornos domésticos como el forrado de armarios donde se guardan alimentos.

¿Por qué lo recomiendan para facilitar la limpieza?

La razón más citada es la facilidad de limpieza extrema. Cuando se ensucia el cajón, no es necesario vaciarlo por completo ni fregar la base: basta con retirar la lámina sucia y colocar una nueva. Esto reduce el tiempo de mantenimiento y evita el uso de productos agresivos sobre la madera.

Poner aluminio en el cajón de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Fuente: Freepik.

También ayuda a prevenir manchas permanentes, hinchazón del material e incluso la aparición de hongos por humedad acumulada. En cajones de cubiertos, especias o utensilios cercanos a la zona de cocción, el beneficio se nota especialmente.

La EAFA destaca además que el papel de aluminio contribuye a reducir las tareas de limpieza en la cocina, como ocurre al forrar parrillas u hornos.

¿Cómo colocar el papel de aluminio correctamente en los cajones?

El procedimiento es simple y lleva pocos minutos:

Vacía completamente el cajón. Limpia y seca bien el fondo (es fundamental que no quede humedad atrapada debajo). Corta el papel de aluminio a medida, dejando un pequeño margen en los bordes. Colócalo preferentemente con el lado brillante hacia arriba y presiónalo suavemente para que se adapte a las esquinas. No hace falta cinta adhesiva: el peso de los objetos lo mantiene en su sitio.

Se recomienda cambiarlo cuando esté sucio, arrugado o húmedo. En cajones de uso intensivo puede ser cada pocas semanas; en los de menor tráfico, cada varios meses.