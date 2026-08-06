Las enigmáticas Cataratas de Sangre de la Antártida volvieron a captar la atención de la comunidad científica tras un descubrimiento que cambia la comprensión de este fenómeno natural.

Un equipo de investigadores confirmó que el flujo rojizo que emerge del glaciar Taylor alberga microorganismos marinos descendientes de un antiguo ecosistema oceánico que quedó sellado bajo el hielo hace cientos de miles de años.

El ADN confirmó que bajo el hielo permanece un antiguo ecosistema marino

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron 167 muestras de hielo, agua y sedimentos extraídas de los Valles Secos de McMurdo.

Los resultados, publicados en Nature Geoscience, mostraron que más del 9% de los microorganismos presentes en las Cataratas de Sangre tienen una relación directa con especies marinas actuales, una proporción muy superior a la detectada en otras zonas de la Antártida.

Entre los organismos identificados aparecen diatomeas, haptófitas, dinoflagelados y ciliados, todos descendientes de antiguos microorganismos que habitaban el océano cuando esa región estaba cubierta por agua de mar.

Con el retroceso del océano y el avance de los glaciares, quedaron atrapados en una reserva de agua salada oculta bajo kilómetros de hielo.

Las Cataratas de Sangre de la Antártida esconden un ecosistema marino de miles de años, según un estudio

Cómo lograron sobrevivir miles de años en un ambiente extremo

Las condiciones bajo el glaciar Taylor son consideradas de las más hostiles del planeta: oscuridad permanente, temperaturas bajo cero y una concentración de sal extremadamente elevada. Aun así, las pruebas genéticas demostraron que buena parte de estos microorganismos continúa biológicamente activa .

Los científicos explican que su supervivencia fue posible gracias a mecanismos evolutivos que les permiten soportar largos períodos de inactividad y activar respuestas de protección frente al estrés ambiental.

De esta forma, el ecosistema logró mantenerse aislado del exterior durante cientos de miles de años sin depender de la luz solar para subsistir.

Por qué el descubrimiento puede cambiar la búsqueda de vida fuera de la Tierra

Además de aportar la evidencia más sólida sobre el origen marino de la salmuera que alimenta las Cataratas de Sangre, el estudio ofrece una oportunidad única para reconstruir la evolución geológica y climática de la Antártida.

Los investigadores sostienen que este ecosistema subglacial constituye un modelo ideal para estudiar cómo podría desarrollarse la vida en ambientes similares del Sistema Solar .

En particular, consideran que los océanos ocultos bajo el hielo de Europa, una luna de Júpiter, y de Encélado, satélite de Saturno, presentan condiciones comparables que podrían albergar microorganismos capaces de sobrevivir en aislamiento durante millones de años.