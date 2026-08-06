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Un hospital público de una provincia argentina logró un procedimiento que marca un antes y un después en la medicina pediátrica del país.

Un equipo de especialistas implantó por primera vez un dispositivo que desaparece dentro del cuerpo , evitando que el paciente deba atravesar una segunda cirugía para retirarlo.

La intervención se realizó en un bebé prematuro con una grave malformación cardíaca y representa un hito para la cardiología pediátrica.

El implante utilizado se degrada de manera natural con el paso de los meses, permitiendo que la arteria continúe creciendo sin dejar una estructura permanente.

Córdoba realizó por primera vez un implante bioabsorbible en un bebé

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Córdoba.

El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Córdoba, realizó por primera vez un implante bioabsorbible en un bebé. (Foto: Wikimedia Commons) Wikimedia Commons

Los médicos trataron a un bebé de apenas 49 días de vida, nacido de forma prematura y con un peso de 2,2 kilogramos, que presentaba una coartación de aorta, una estrechez severa de la principal arteria del organismo.

Para corregir el problema, el equipo implantó un stent bioabsorbible, un dispositivo que mantiene abierta la arteria y luego se disuelve de forma natural dentro del cuerpo.

El paciente había sido derivado desde la localidad de Chimbas, en San Juan, y durante toda la internación su familia permaneció alojada en la residencia de la Fundación Ronald McDonald, ubicada junto al hospital cordobés.

Cómo funciona el implante que desaparece dentro del organismo

A diferencia de los stents metálicos tradicionales, el modelo utilizado funciona de la siguiente manera: comienza a degradarse de manera segura hasta desaparecer aproximadamente 12 meses después de la intervención.

Esto evita que el paciente deba someterse a una nueva operación para retirar el implante y permite que el vaso sanguíneo continúe creciendo junto con el niño.

Debido a la complejidad del caso, los especialistas realizaron una estrategia híbrida:

Primero estabilizaron al bebé en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba Luego accedieron a la aorta mediante una intervención quirúrgica para colocar el dispositivo.

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Después de la operación, los médicos lograron suspender la medicación que mantenía el flujo sanguíneo hacia la parte inferior del cuerpo, una señal considerada clave para confirmar la respuesta favorable al tratamiento.