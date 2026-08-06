Durante más de un siglo, un antiguo tatuaje ancestral estuvo prohibido en una región de Asia y parecía condenado a desaparecer.

Sin embargo, las nuevas generaciones comenzaron a recuperarlo y hoy vuelve a ganar popularidad como una manera de reivindicar la identidad, la historia y las raíces culturales de su pueblo.

Se trata del hajichi, una tradición originaria del antiguo Reino de Ryukyu, en la actual prefectura de Okinawa, Japón.

Lo que durante décadas fue considerado un símbolo prohibido hoy resurge gracias a tatuadores, investigadores y jóvenes que buscan recuperar una práctica que sobrevivió a pesar de las restricciones impuestas hace más de 100 años.

Qué es el hajichi, el tatuaje ancestral que vuelve a ser tendencia en Okinawa

El hajichi consiste en una serie de tatuajes realizados principalmente sobre las manos, los dedos y las muñecas de las mujeres del antiguo Reino de Ryukyu.

El hajichi consiste en una serie de tatuajes realizados principalmente sobre las manos, los dedos y las muñecas de las mujeres del antiguo Reino de Ryukyu. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Los diseños comenzaban a realizarse desde la infancia y se iban ampliando a medida que las mujeres atravesaban distintas etapas de la vida, como el matrimonio o el aprendizaje de determinados oficios.

Además de su valor estético, estos tatuajes tenían un profundo significado espiritual y eran considerados una forma de protección y de conexión con los antepasados.

Por qué el tatuaje hajichi estuvo prohibido durante más de un siglo

La práctica comenzó a desaparecer tras la anexión del Reino de Ryukyu por parte del gobierno Meiji de Japón en 1879.

Como parte de un proceso de integración y control, las autoridades prohibieron diversas tradiciones locales, entre ellas los hajichi, al tiempo que impulsaron cambios políticos, culturales y sociales en las islas.

La prohibición terminó por consolidarse a comienzos del siglo XX y, con el paso de las décadas, la tradición se debilitó aún más por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la Batalla de Okinawa.

Cómo las nuevas generaciones lograron recuperar esta tradición

En los últimos años, jóvenes artistas y descendientes de familias okinawenses comenzaron a reconstruir la historia del hajichi a través de investigaciones, testimonios familiares y fotografías antiguas.

En este sentodo, las redes sociales desempeñaron un papel clave para conectar a personas interesadas en recuperar esta práctica y organizar encuentros dedicados a la cultura de Ryukyu.

Aunque en Japón todavía existen prejuicios hacia los tatuajes visibles, muchas personas optan por adaptar el hajichi y llevarlo en zonas del cuerpo que pueden cubrir.