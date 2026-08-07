Su precio está por debajo de los $10.000 y ya llamó la atención de muchos compradores.

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Tiendas D1 volvió a mover el mercado de artículos para el hogar con una novedad que combina utilidad diaria y apariencia decorativa. La cadena incorporó a su catálogo el Set Salero y Pimentero con Base Red Flag, un producto pensado para la cocina y la mesa que se vende por $9.900, un valor poco habitual para un accesorio de vidrio con base incluida.

La propuesta apunta a quienes quieren organizar mejor sus condimentos sin invertir demasiado dinero. El set incluye dos frascos de vidrio, tapas de acero inoxidable y una base de madera de pino que ayuda a mantener todo en un mismo lugar.

Además de servir para sal y pimienta, el diseño en blanco y negro hace que pueda dejarse a la vista como parte de la decoración de la cocina o del comedor.

¿Qué producto nuevo vende Tiendas D1 por menos de $10.000?

El artículo se comercializa como Set Salero y Pimentero Red Flag X2 unidades y tiene un precio oficial de $9.900.

Según la información del producto, incluye:

Dos frascos de vidrio.

Tapas metálicas de acero inoxidable.

Base de madera de pino.

Capacidad de 60 ml por frasco.

Su tamaño compacto permite ubicarlo fácilmente en mesas pequeñas, barras de cocina o repisas.

Tiendas D1 suma a su catálogo un set que toda cocina necesita y se consigue por menos de $10.000.

¿Por qué este set de Tiendas D1 se volvió llamativo para el hogar?

Lo que más destaca de este producto no es solo el precio. Muchos compradores buscan accesorios que sean útiles y al mismo tiempo mejoren la apariencia de la cocina.

En este caso, el contraste entre el frasco blanco con la palabra “Salt” y el negro con “Pepper” le da un estilo moderno que recuerda a artículos decorativos más costosos.

Además, la base evita que los recipientes queden sueltos y ayuda a mantener el espacio ordenado.

¿Dónde se puede usar este accesorio de cocina de Tiendas D1?

Aunque está diseñado para sal y pimienta, también puede utilizarse para:

Orégano seco.

Ají en hojuelas.

Ajo en polvo.

Mezclas de especias.

Hierbas aromáticas secas.

Por su tamaño reducido, funciona bien en apartamentos, oficinas, estudios o mesas auxiliares donde no sobra el espacio.

¿En qué tiendas D1 se consigue el set salero y pimentero?

La disponibilidad depende del inventario de cada punto de venta. D1 suele manejar rotación constante de productos para el hogar, por lo que algunos artículos pueden agotarse rápidamente.

Quienes estén interesados en el Set Salero y Pimentero Red Flag pueden consultar directamente en la tienda D1 más cercana y verificar si aún se encuentra disponible al precio de $9.900.