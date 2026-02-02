Cierran todos los bancos por dos días en Argentina y no se podrán hacer estos movimientos

En esta noticia Todos los feriados del 2026

El Banco Central confirmó que la actividad presencial en las entidades financieras del país se detendrá durante dos jornadas de febrero. El organismo incluyó estas fechas dentro del esquema obligatorio de feriados que deben cumplir todos los bancos, tanto públicos como privados.

La medida rige para el lunes 16 y el martes 17 de febrero, días en los que se celebran los feriados nacionales de Carnaval. Durante ese período, ninguna sucursal estará operativa y las ventanillas permanecerán cerradas.

La disposición surge de la Comunicación 99321, donde el BCRA detalla el calendario que regula el funcionamiento del sistema financiero durante el año.

¿Qué implica el cierre de los bancos por Carnaval?

El receso afecta solo a la atención presencial. Si bien las sucursales no abrirán, los usuarios podrán seguir operando a través de los canales digitales y los sistemas automatizados.

Servicios que siguen disponibles

Cajeros automáticos: extracción de efectivo, depósitos, consulta de saldos y otras gestiones.

Home banking: transferencias, pagos de servicios, movimientos de cuentas y operaciones habituales.

Aplicaciones bancarias: envíos de dinero, pagos con QR y consultas.

Medios electrónicos: uso normal de tarjetas de débito y crédito.

Billeteras virtuales: operaciones sin restricciones.

En la práctica, solo se detiene la atención humana. El resto del sistema continúa activo.

¿Qué dice la normativa del Banco Central?

El BCRA publica cada año un calendario que define qué días las entidades financieras deben cerrar sus puertas. En el documento oficial figuran los feriados inamovibles, los trasladables y los días no laborables con fines turísticos.

Para febrero, la autoridad monetaria incluye:

Lunes 16: Carnaval

Martes 17: Carnaval

Es una obligación para todas las entidades respetar estas fechas sin excepción.

Febrero

Lunes 16: Carnaval

Martes 17: Carnaval

Marzo

Lunes 23: día no laborable turístico

Martes 24: Día de la Memoria

Abril

Jueves 2: Veteranos y Caídos de Malvinas / Jueves Santo

Viernes 3: Viernes Santo

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajo

Lunes 25: Revolución de Mayo

Junio

Lunes 15: Güemes (trasladado)

Sábado 20: Belgrano

Julio

Jueves 9: Independencia

Viernes 10: feriado turístico

Agosto

Lunes 17: San Martín

Octubre

Lunes 12: Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23: Soberanía Nacional (trasladado)

Diciembre

Lunes 7: feriado turístico

Martes 8: Inmaculada Concepción

Viernes 25: Navidad

¿Qué tener en cuenta para evitar contratiempos?