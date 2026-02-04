El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro de trenes convocado por el gremio La Fraternidad para este jueves 5 de febrero. La decisión del Ejecutivo se conoce luego de que las negociaciones paritarias con los directivos de Ferrocarriles Argentinos fracasaran. En ese contexto, el gremio reclama un aumento del 2,8% para diciembre, bonos adeudados y la restitución de la canasta navideña. El líder de La Fraternidad, Omar Maturano, había ratificado el paro de 24 horas este miércoles luego de que no se pudiera llegar a un acuerdo salarial aunque adelantó, que, en caso de ser dictada la conciliación obligatoria, acatarán la orden y levantarán la medida. Esta tarde, la Secretaría de Trabajo dejó sin efecto el paro y dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto. En consecuencia, mañana no habrá paro general de trenes de 24 horas y el servicio circulará con normalidad. La cartera laboral, a cargo de Julio Cordero, encuadró el conflicto en el contexto de la Ley 14.786 de conciliación obligatoria a partir de la medianoche del martes. Por esta razón, los gremios ferroviarios levantaron la medida de fuerza que había sido anunciada. La medida de fuerza estaba prevista que inicie a las 00 del jueves a nivel nacional. Durante la jornada de mañana no iban a circularán los trenes de pasajeros ni de cargas operados por las principales empresas del sector. Asimismo, la interrupción alcanzaba a los servicios mínimos. El plan de lucha del gremio se fundamenta en dos ejes: un reclamo salarial urgente y denuncias sobre el estado crítico de la infraestructura ferroviaria. Al respecto, Maturano aseguró que desde que asumió el actual Gobierno, los conductores perdieron un 56% de su poder adquisitivo frente a la inflación. La última propuesta de las empresas consistió en un aumento del 2% para diciembre (frente a una inflación del 2,8%) y subas menores para enero, febrero y marzo. El gremio calificó esta oferta como “burda” e “insuficiente”. “Nos ofrecieron lo mismo: el 2% para diciembre. Lo único que varió fue, en vez del 1 para enero, 1 para febrero y 1 para marzo, fue el 1,3 para enero, 1,3 para febrero y el 1,2 para marzo. Variaron 0,3, 0,2”, criticó Maturano en diálogo con Radio Mitre. Al mismo tiempo, el sindicato alerta sobre una “falta de seguridad y desidia” por el mal estado de las vías y formaciones. Señalan que esto obliga a reducir la velocidad y provoca “tres descarrilamientos diarios” en los trenes de carga.