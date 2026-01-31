La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció hoy un paro nacional en todos los aeropuertos del país para el próximo lunes 2 de febrero, una medida de fuerza que amenaza con paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas y generar cancelaciones masivas de vuelos.

El conflicto se originó tras la denuncia del sindicato sobre el incumplimiento de un aumento salarial ya acordado y la falta de pago de los haberes correspondientes a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El gremio fundamentó la huelga en la decisión del Poder Ejecutivo de retrotraer las actualizaciones paritarias, lo que derivó en una situación de incertidumbre financiera para el personal del sector.

Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó a través de sus canales oficiales que el Gobierno decidió “dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”.

La protesta comenzará a regir desde la medianoche del lunes e involucra a sectores operativos críticos como el control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo.

Desde la organización sindical argumentaron que la impugnación del acuerdo vigente provino de un sindicato ajeno al convenio específico, lo cual agravó la tensión administrativa. “Desde ATE no vamos a permitir que la incapacidad e impericia de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento”, sostuvo Aguiar.

Mientras se mantiene el estado de asamblea permanente y no se descartan quites de colaboración previos a la jornada del lunes, el gremio aclaró que solo se garantizarán los servicios destinados a vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.

Finalmente, el sindicato responsabilizó directamente a la ANAC y a las áreas de Transporte y Empleo Público por las consecuencias de la medida, bajo la advertencia de que estos incumplimientos en las negociaciones “generan inseguridad y más precarización” en el ámbito aeronáutico nacional.