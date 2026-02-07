La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central. La protesta comenzará a partir de las 15 horas y se replicará en distintos puntos del país. El anuncio fue realizado por el secretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, quien este sábado dio detalles sobre la medida de fuerza que fue adoptada “por amplia mayoría” en el seno de la conducción sindical. Asimismo, cargó de lleno contra Federico Sturzenegger y le hizo un pedido a los gobernadores. “Mostraremos el repudio y rechazo a la reforma laboral, lo rechazamos de plano porque entendemos que es un proyecto regresivo”, sostuvo el dirigente. En diálogo por Radio Mitre, Jerónimo afirmó que la iniciativa “tiene un impacto negativo en el mundo laboral” que, lejos de modernizar el mercado de trabajo, genera un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas. Luego, el dirigente sindical apuntó contra la estrategia política del Ejecutivo y recordó: “El Gobierno decía en diciembre que también salía la ley, y así les fue.”. En esa línea, anticipó un debate profundo del proyecto en el ámbito legislativo. “Nosotros estamos confiados en las gestiones que venimos haciendo, con distintos sectores y creemos que el Gobierno no la tiene tan fácil como lo plantea. Se discutirá artículo por artículo”, insistió. “Lo rechazamos de plano porque este proyecto tal cual como está redactado tiene una carga maliciosa e ideológica y sabemos de quién: lo dijimos públicamente y abiertamente que es Federico Sturzenegger”, arremetió Jerónimo contra el ministro de Desregulación. En la antesala del tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, el referente de la CGT disparó: “Nunca generaron el ámbito en el cual discutirlo, nunca nos convocaron, nunca nos sentaron en una mesa con las partes intervinientes a discutir algo que realmente tenga impacto real en el mundo. Si quieren discutir, discutamos todo, pero que se sienten todos los actores. No que se sienten ellos con la famosa mentira del Consejo de Mayo”. El sindicalista continuó con sus críticas a Sturzenegger, a quien a quien responsabilizó por el contenido de la reforma. “Es de una gravedad particular lo que sucede en el país. Sturzenegger tiene una fobia contra los sindicatos”. Sobre la movilización del próximo miércoles, anticipó que se tratará de una marcha de gran magnitud. “Será una marcha importante, a partir de las 15 horas. Será en todo el país”, remarcó y advirtió que apelarán “a la reflexión de muchos gobernadores para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”. Consultado por las razones por las que la CGT decidió no convocar un paro nacional y se inclinó por una movilización, el integrante del triunvirato relativizó las diferencias dentro de la central sindical. “Somos respetuosos de todas las posiciones, cada uno va y marca su posición y gana lo que vota la mayoría. La CGT desde diciembre para acá tiene declarado un plan de acción que viene ejecutándolo con distintas instancias y distintas medidas”, aclaró. “Eso no quiere decir que no descartamos que, en la medida que no sean escuchados nuestros pedidos, se pueda escalar la conflictividad”, sentenció al respecto. La decisión provocó las quejas de los sectores “duros”. Entre los líderes que vienen pidiéndole mayor visibilidad a la CGT se encuentra Pablo Moyano, quien afirmó que los sindicatos tienen fuerza como para impedir el cambio legal. Mientras tanto, los líderes de la Central Obrera, junto a un reducido grupo de dirigentes sindicales influyentes como Héctor Daer y Andrés Rodríguez, mantuvieron reuniones con gobernadores y senadores con la esperanza de bloquear el quórum de la sesión prevista para la semana que viene. Ahora resta saber si los gremios combativos, aquellos que le pedían mayor resolución a la cúpula cegetista, declaran algún tipo de medida de fuerza adicional y si se está en el preludio de un conflicto al interior de la CGT.