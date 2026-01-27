Bono confirmado para docentes: quiénes cobrarán más de $ 500.000 por cumplir este requisito. Foto: La Voz

El Gobierno de Santa Fe confirmó un bono de $ 500.000 que se otorgará a docentes, directivos, preceptores, secretarios y asistentes escolares. Se trata de un incentivo que premiará a estos trabajadores durante los primeros meses de 2026.

Junto con los haberes mensuales que recibe este sector, se entrega este extra con una actualización del 12% en la liquidación. Por esta razón, la gestión de Maximiliano Pullaro destinó el pasado 22 de enero una inversión que superó los $ 17.255 millones.

Fuente: Archivo

¿Quiénes cobrarán el bono de $ 500.000 en Santa Fe?

Se trata del programa Asistencia Perfecta, el cual ofrece montos superiores a $ 500.000 para aquellos cargos directivos y de supervisión que no tuvieron inasistencias durante el mes y el trimestre. De esta manera, cobrarán:

Personal sin ausencias

Directivo o supervisor: $ 210.156 para diciembre y $ 314.869 para el tremestre

Docente de grado: $ 105.077 y $ 157.618

Docente de jornada completa: $ 157.618 y $ 236.426

Hora cátedra: $ 7.007 y $ 10.509

Asistentes escolares: $ 63.046 y $ 94.571

Con una sola inasistencia

Directivos o supervisores: $ 105.078 en diciembre y $ 157.434 en el trimestre

Docente de grado: $ 52.539 y $ 78.809

Jornada completa: $ 78.809 y $ 118.213

Hora cátedra: $ 3.503 y $ 5.254

Asistentes escolares: $ 31.523 y $ 47.285.

¿Qué es el programa Asistencia Perfecta para docentes?

Asistencia Perfecta es un programa que otorga un incentivo mensual y otro trimestral a los docentes que asisten de manera ininterrumpida al aula.

Esta iniciativa surgió como una medida del gobierno provincial tanto para generar ahorros como para combatir el alto nivel de ausentismo docente que existía antes de su implementación, funcionando como una herramienta clave de motivación y mejora de la presencialidad.

En el decreto que dio origen al programa se establece claramente que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.