El transporte ferroviario vuelve a ocupar un lugar central en el desarrollo urbano y productivo de Sudamérica con un anuncio que promete marcar un antes y un después. En este sentido, Brasil confirmó el avance de un ambicioso proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) que revolucionará la forma de viajar entre sus principales centros económicos y redefinirá la movilidad regional. La iniciativa apunta a incorporar un tren de última generación que alcanzará los 350 kilómetros por hora y permitirá unir dos de las ciudades más importantes del país en tiempo récord, lo que se enmarca en una obra sin precedentes para el transporte ferroviario en América Latina. El nuevo tren bala que se construirá en Brasil conectará Río de Janeiro con San Pablo, dos ciudades clave para la economía brasileña, y tendrá una extensión total que llegará hasta Campinas. Asimismo, la traza completa alcanzará los 510 kilómetros y permitirá reducir de manera drástica los tiempos de viaje entre regiones que hoy dependen, exclusivamente, del transporte vial o aéreo. Según las proyecciones oficiales, el recorrido entre Río de Janeiro y San Pablo podría realizarse en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Esta mejora en la conectividad no solo agilizará el traslado de pasajeros diarios, sino que también tendrá un impacto directo en la descongestión de rutas y autopistas saturadas. Dicho corredor vial que une ambas ciudades es uno de los más transitados del país y concentra un alto volumen de vehículos durante todo el año, motivo por el que la incorporación del tren de alta velocidad permitirá reducir el flujo diario. El proyecto, conocido como TAV, por sus siglas en portugués, está pensado para transformar por completo el sistema ferroviario actual, cuyas trazas no superan los 160 kilómetros, de modo tal que la nueva obra permitirá duplicar y hasta triplicar la capacidad del servicio. Entre las principales características del tren de alta velocidad se destacan: El diseño del sistema toma como referencia los trenes de alta velocidad que funcionan en Japón y en gran parte de Europa, donde este tipo de transporte se consolidó como una solución eficiente para largas distancias. Según el cronograma previsto, las obras comenzarían en 2027 luego de la etapa de planificación y el tren podría entrar en funcionamiento a principios de 2032.