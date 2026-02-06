La Confederación General del Trabajo (CGT) reune este mediodía a su Consejo Directivo para analizar la estrategia que llevará a cabo la próxima semana, cuando el Senado busque darle media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El encuentro, se llevará a cabo en el histórico edificio de la calle Azopardo, es encabezado por el triunvirato de secretarios generales, que desde hace días lidian con la presión de dirigentes sindicales que les piden la declaración de un paro con movilización al Congreso nacional. Esa posición no es unánime. Están los que piden una simple movilización, aquellos que pretenden un paro desde el mediodía para acompañar una marcha al congreso y, los más duros pretenden un paro de hasta 48 horas. Pero Jorge Sola —uno de los líderes cegetistas junto a Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, en diversas declaraciones periodísticas, afirmó que la solución “no es gremial, sino política” y, en lo que puede ser una pista de su posición, añadió que “los paros no suceden fácil, hay que construirlos”. Pero el encuentro, además, se da un escenario de micro-conflictos y manifestaciones. Ayer la CGT cordobesa se movilizó en el centro de la capital. El dato no es menor ya que el gobernador Martín Llaryora, de extracción peronista, fue uno de los pocos que no se reunió con la dirigencia de la Central. Además, esta mañana el gremio de Camioneros lanzó un paro en la empresa Coca-Cola. Se trata de un reclamo salarial pero el accionar del gremio, pero Pablo Moyano aprovechó la ocasión para decir que “hay que estar en la calle para rechazar la reforma, porque si se aprueba el reclamo no va a ser salarial, porque vienen por todo”. Moyano es quizá el más expuesto de lo dirigentes que integran un grupo que vienen pidiéndole mayor visibilidad a la CGT. Ayer el dirigente camionero fue por más y se mostró confiado en "poder voltear" la ley “si la CGT está en su totalidad unida”. La mentada unidad estuvo cerca de no conseguirse el año pasado, cuando se renovaron las autoridades de la Central. Ahora tendrá su prueba de fuego, ya que, más allá de las palabras de Moyano, existe otro grupo sindical —integrado por la Unión Obrera Metalúrgica, Aceiteros y los estatales— que pide pasar al campo de la acción directa. Mientras tanto, los líderes de la Central Obrera, junto a un reducido grupo de dirigentes sindicales influyentes como Héctor Daer y Andrés Rodríguez, mantuvieron reuniones con gobernadores y senadores con la esperanza de bloquear el quórum de la sesión prevista para la semana que viene. “Los gobernadores manifestaron su apoyo a la Confederación General del Trabajo en todo lo concerniente a ver cómo esta reforma no prospera o no llega como está redactada actualmente por parte del Poder Ejecutivo”, dijo a El Cronista uno de los dirigentes presentes en el encuentro. En tanto, Sola dijo que “cada uno de los legisladores sabe cuáles son nuestras líneas rojas” y enumeró “la licuación de las indemnizaciones” y “los convenios y sindicatos por empresa”, los cuales “no serán aceptados”. Entre las reuniones se destacó una que se realizó en las últimas horas con los gobernadores más opositores a Javier Milei. Ese cónclave se llevó a cabo en las oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires y contó con la presencia de Axel Kicillof, del pampeano Sergio Ziliotto y del formoseño Gildo Insfrán. Por videoconferencia se conectaron el riojano Ricardo Quintela y el fueguino Gustavo Melella. Aunque estos gobernadores han sido históricamente marginados por Javier Milei en cualquier tipo de negociación, los une al resto de los mandatarios un tema de común preocupación: la reducción de sus ingresos por la afectación de la coparticipación. Quintela, uno de los pocos que se expresó públicamente, volvió a poner el acento en lo que muchos especialistas en derecho señalan como un punto flaco del proyecto, como es la inclusión “indebida” de una “política tributaria y fiscal” en una norma de otro tipo, lo que le augura una inmediata objeción en Tribunales.