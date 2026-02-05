La Marina Nacional francesa avanza en uno de los movimientos militares más relevantes de los últimos años, con el alistamiento completo del portaaviones nuclear Charles de Gaulle y un vasto grupo de combate que será uno de los ejes centrales de la Operación Orión 26. El despliegue de la marina francesa forma parte de un ejercicio de gran escala, destinado a conducir operaciones coordinadas con las fuerzas aliadas de la OTAN en el Atlántico Norte y el Ártico. Tras zarpar desde la base naval de Toulon, el grupo aeronaval inició una exigente fase de entrenamiento en el Mediterráneo, orientada a elevar el nivel de preparación operativa antes de su ingreso a zonas de mayor complejidad como el Atlántico Norte y el Ártico. Allí se desarrollarán maniobras de alta intensidad que pondrán a prueba la capacidad de respuesta ante escenarios de conflicto multidominio, con especial énfasis en la integración entre fuerzas navales, aéreas y terrestres. A su vez, la Operación Orión 26 es considerada uno de los ejercicios más ambiciosos de la historia reciente de las Fuerzas Armadas francesas, tanto por la magnitud de los medios involucrados como por su alcance estratégico. El operativo fue diseñado como una maniobra conjunta y combinada, con participación de países aliados y una estrecha coordinación con la OTAN, lo cual se produjo luego de los fuertes intercambios entre Donald Trump y Emmanuel Macron por el control de Groenlandia. En total, el ejército francés movilizó a más de 12.000 efectivos, junto con 25 buques de guerra, alrededor de 140 aeronaves y unidades terrestres desplegadas en diferentes regiones de Francia y áreas marítimas clave. La conducción estará a cargo del Estado Mayor Conjunto francés, que busca entrenar a sus fuerzas tanto para escenarios de combate complejos como para establecer sistemas de comunicación de última generación. Durante la fase inicial de puesta a punto, el grupo de combate liderado por el Charles de Gaulle llevó adelante ejercicios de control del espacio aéreo y marítimo en el Mediterráneo, incorporando aeronaves F-35B y AV-8B Harrier de la Marina italiana. A las fragatas y unidades de apoyo francesas se suma la fragata española F-101 Álvaro de Bazán, que aportará capacidades avanzadas en vigilancia, defensa aérea y guerra antisubmarina durante las operaciones previstas en el golfo de Vizcaya y el mar Cantábrico. Por su parte, la Operación Orión 26 comenzó el 2 de febrero y se mantendrá operativa hasta el 4 de marzo, fecha en la que regresará a la base naval de Toulon.