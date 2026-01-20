En vísperas del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso los distintos actores mueven fichas, en este caso la Confederación General del Trabajo (CGT) prepara una gira por las provincias para discutir los puntos que más les preocupan con los gobernadores. Cuál es el plan de la central obrera, con qué sectores dialoga y qué visita está al caer.

El gobierno nacional, de la mano de Diego Santilli en el escenario federal y Patricia Bullrich en el Congreso, está moviendo los hilos para juntar las voluntades que hacen falta para aprobar la reforma laboral en las sesiones extraordinarias.

Las extraordinarias comienzan el 2 de febrero y finalizan el 27 de febrero. En este sentido, la CGT tiene sólo 10 días para activar su plan: visitar a cada gobernador que más en duda está e instarlo a que revise la balanza.

Santilli ya se adelantó en esta misión, para el lado de Milei, y visitó gobernadores claves, pero todavía no obtuvo el sí de los importantes. Según informó el propio gobierno, por ahora solo cuatro gobernadores dieron la conformidad para la reforma.

La mayoría de los mandatarios provinciales disienten de aprobar la reforma con la modificación que propone el proyecto, que lleva a cabo un cambio en las alícuotas del inciso A del artículo 73 de la ley de Impuesto a las Ganancias y merma las recaudaciones provinciales.

Es en este contexto de dudas e incertidumbre, la cúpula de la central obrera planifica una gira por las provincias que podría iniciar esta semana.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a El Cronista, esta semana podría verse a Cristian Jerónimo y Jorge Solá en alguna de las provincias elegidas.

Actualmente, la CGT está en conversaciones activas con los gobernadores de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Salta (Gustavo Saénz) y Catamarca (Raúl Jalil).

“Están pedidas todas las reuniones, la idea es reunirse antes de que empiecen las extraordinarias, no sería extraño que esta semana se concrete alguna”, aseguraron fuentes calificadas a este medio.

Uno de los puntos centrales, para la CGT, es Provincias Unidas. Se trata de la coalición de gobernadores que se unieron como una alternativa de centro a Milei. En esta alianza están Córdoba, Santa Fe, Chubut, Corrientes, Santa Cruz y Jujuy.

“Con Provincias Unidas se está trabajando, con Pullaro ya se juntaron dos veces”, indicaron a El Cronista.

En este sentido, según relataron, los votos más necesarios son los del cordobés Llaryora y el tucumano Jaldo. Se trata de los números más importantes en el Congreso y los necesarios para voltear la ley.

El plan de la CGT es claro, alargar la discusión y que se extienda hasta las sesiones ordinarias. De no poder voltear la ley, por voluntades que consiga el gobierno, el objetivo sería desarmarla de los puntos que la central obrera considera más preocupantes.

“Sí es así, si los gobernadores negocian que se retire el capítulo fiscal a cambio de aprobar la ley, es una traición a los trabajadores porque se están llevando puestos sus derechos”, afirmaron desde la central obrera.

“Hay que discutirlo y confrontarlo en la provincia, que todos sepan lo que van a perder porque su gobernador cambió los derechos por una ruta”, lanzaron como advertencia a los mandatarios provinciales más peronistas.

Para la CGT, los puntos más preocupantes son dos: el Fondo de Cese Laboral (FAL) y los convenios por empresas.

El Fondo de Cese Laboral (FCL) establece un esquema alternativo a la indemnización tradicional, mediante aportes periódicos del empleador a una cuenta a nombre del trabajador. Especialistas advierten que el sistema podría reducir la recaudación previsional, al reemplazar conceptos indemnizatorios que hoy tributan aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

“La recaudación de las jubilaciones se derrumba, quieren pagar las indemnizaciones con recursos de las jubilaciones ”, indicaron desde la central obrera y advirtieron que no se puede reemplazar esa merma con otro aporte.

Después, los convenios por empresa no solo disminuyen el poder del sindicato central, sino que también posibilitan la firma de paritarias a la baja.

“Hace que el convenio más bajo prevalezca por sobre la actividad es flexibilizara al mango. Desarmar el convenio por empresa es lo que defiende a las pequeñas empresas y le da a los trabajadores igualdad en todo el país”, indicaron a El Cronista.