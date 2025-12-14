El martes 9 de diciembre, el Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Reforma Laboral, que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. La iniciativa generó un fuerte rechazo en el movimiento obrero.

Ante este escenario, la CGT anunció una marcha masiva a Plaza de Mayo para el jueves 18 de diciembre, a partir de las 15:00, como parte de un plan de lucha que también contempla acciones judiciales y legislativas para frenar la reforma.

¿Por qué la CGT convoca a la marcha?

La conducción de la CGT definió la movilización como “contundente” y “abierta a toda la sociedad”. Según Jorge Sola, Secretario General de la confederación, el proyecto oficial “es un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y se pretende aprobar “entre gallos y medianoche”, sin diálogo ni consenso.

La CGT convocó a movilizarse el 18 de diciembre. Daniel Vides/NA

La central obrera anticipó que la protesta será el primer paso de una estrategia que incluye tres frentes: parlamentario, judicial y las calles. Además, advirtió que la reforma va en contra de la Constitución y que, de aprobarse, iniciarán acciones por inconstitucionalidad.

ATE exige un paro nacional

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se sumó al rechazo y pidió a los senadores peronistas que bloqueen el proyecto. “Diciembre no puede transcurrir con paz social. La norma remitida por el Ejecutivo es un desastre y va a terminar de destruir el empleo en la Argentina”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

ATE evalúa convocar a un paro nacional que podría coincidir con la marcha de la CGT. Además, el sindicato mantuvo reuniones con legisladores opositores para articular una estrategia común contra la reforma.

Puntos clave de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

El proyecto enviado por el Ejecutivo plantea modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre los aspectos más relevantes se destacan: