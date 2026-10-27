Confirmado por la Ley 24.449: los principiantes que obtengan la licencia de conducir, pero no cumplan esta regla perderán 2 puntos de su registro.

Para resguardar la seguridad de los conductores, peatones y animales, es importante que quienes manejen un vehículo cumplan con las normas viales establecidas por la Ley de Tránsito (24.449).

Esto también incluye a los principiantes , quienes, al obtener la licencia de conducir, deben cumplir con un requisito indispensable durante los primeros seis meses.

Los conductores principiantes que no cumplan esta regla perderán 2 puntos de su registro

Según el artículo 5 del Decreto Reglamentario 437/2011 de la Ley de Tránsito (n.º 24.449), los principiantes que obtengan la licencia de conducir, pero que circulen sin el distintivo que indica la condición de principiante durante los primeros seis meses se les restarán 2 puntos de la licencia de conducir.

Asimismo, incumplir con esta disposición derivará en una multa económica con el equivalente a 50 unidades fijas.

En este marco, el conductor debe exhibir el cartel de “principiante” en la luneta trasera y en el parabrisas del vehículo durante un período de seis meses.

Esta medida es importante porque informa al resto de los conductores de que la persona tiene poca experiencia y, en consecuencia, se puede anticipar a reacciones lentas o dudas, e incluso puede guardar más distancia o tener más paciencia mientras realiza alguna maniobra.

Confirmado por la Ley 24.449: los principiantes que obtengan la licencia de conducir, pero no cumplan esta regla perderán 2 puntos de su registro. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Algunas de las infracciones que también restan 2 puntos, aunque no son exclusivas de los conductores principiantes, son:

Circular sin matafuegos y balizas portátiles (50 UF a 100 UF)

Circular sin las placas de identificación de dominio (50 UF a 100 UF)

Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle. (50 UF a 100 UF)

Por circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida. (50 hasta 100 UF)

Por detenerse irregularmente sobre la calzada o banquina, excepto emergencias (50 a 100 UF).

Cómo funciona el sistema de scoring

Los conductores comienzan en el sistema de scoring con un saldo de 20 puntos y prevé descuentos por determinadas infracciones de tránsito, según la gravedad.

Es decir, cada una de ellas tiene una penalización que reduce el puntaje disponible cada vez que una autoridad judicial o administrativa juzga una infracción con una resolución firme.

El sistema de puntos se incorporó como una sanción accesoria, es decir, la multa económica sigue existiendo y el descuento de puntos corre en paralelo.

El problema está en que, una vez que el conductor llegue a 0 puntos por reiteradas infracciones, la licencia queda inhabilitada por 60 días . El conductor deberá aprobar el curso correspondiente y recuperará los 20 puntos nuevamente. En la segunda pérdida total quedará inhabilitado por 120 días y en la tercera pérdida se suspenderá la licencia durante 180 días.

Cómo consultar cuántos puntos tiene un conductor en el sistema de scoring

Para ver cuántos puntos tiene el conductor en el sistema de scoring se debe:

Acceder a la página oficial ( miScoring ). Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite. Se mostrarán los datos del conductor junto con el puntaje restante. Es importante verificar si existe un sistema de scoring local en las respectivas jurisdicciones .

En conclusión, tanto conductores principiantes como con más experiencia deben cumplir con las normas de tránsito establecidas por la ley, ya que esto evitará incidentes entre vehículos y fortalecerá la seguridad vial para todos.