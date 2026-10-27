La Armada Argentina licita la compra de visores nocturnos BNVD: qué características tienen y para qué sirven.

La Armada Argentina inició el proceso de licitación pública para la compra de visores nocturnos BNVD y fijó el cierre de presentación de ofertas para el 28 de octubre de 2026. En este proceso de contratación se busca modernizar las capacidades de combate de la fuerza y que se integren a unidades de operaciones especiales.

En este marco, se destinarán 15 unidades al Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales y 12 unidades a la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, las cuales servirán para múltiples tareas tanto en combate como en rescate y vigilancia, sin la necesidad de encender una linterna o fuente de luz visible.

La Armada Argentina licita la compra de visores nocturnos

A través de la Agrupación Servicios de Cuartel, la Armada Argentina inició la licitación pública por la compra de equipos portátiles de visión nocturna, según el expediente EX-2026-100350952-APN-COIM#ARA, publicado en el Boletín Oficial. El mismo tiene como fecha de cierre el próximo 28 de octubre a las 8 am.

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Cómo son los nuevos visores para operaciones especiales

Los visores nocturnos BNVD (Binocular Night Vision Device) serán montados en cascos junto con iluminadores IR integrados para condiciones de muy baja iluminación .

Las características de los visores nocturnos son:

Dos tubos de intensificación de imagen Gen 3 , uno por cada ojo. El AN/PVS-31A es un visor compacto y liviano de ese tipo, con tecnología de fósforo blanco para detectar y reconocer mejor los objetivos.

Fósforo blanco: muestra la imagen en blanco y negro, con tonos intermedios de intensidad, en lugar del clásico verde. Eso mejora el contraste y la percepción de profundidad.

Tubos reemplazables: los ensambles de tubos se pueden reemplazar o actualizar. Hay tubos de distintos niveles de rendimiento, desde 1600 FOM hasta más de 2376 FOM.

La Armada Argentina utilizará estos equipos para unidades de operaciones especiales, ya que se trata de elementos costosos para la masa de la tropa.

Para qué sirven los visores nocturnos

Los visores nocturnos pueden ser utilizados en combates en ambientes de baja luminosidad o nocturnos como, por ejemplo, noche cerrada sin luna o interiores oscuros. También para situaciones de vigilancia nocturna, búsqueda y rescate de personas en terreno abierto.

En este marco, estos equipos aportan observación e identificación, lo cual se traduce en un plus relevante porque no necesitan encender una linterna o fuente de luz visible.

En otras palabras, para las fuerzas especiales de la Armada, este elemento favorecerá el movimiento, la navegación y las operaciones de noche sin ser detectados por luz visible.