Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Cómo acceder al beneficio de prótesis dentales gratuitas a través de PAMI.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a distintas prestaciones de atención odontológica, entre ellas la posibilidad de solicitar prótesis dentales.

La obra social cuenta con un trámite particular para la confección de prótesis totales o parciales, además de implantes y colocación de pernos.

Para acceder a la prestación es necesario cumplir con la documentación y gestionar un turno con un prestador.

Quiénes pueden solicitar las prótesis dentales de PAMI

La prestación está destinada a las personas afiliadas a PAMI que necesiten alguno de los tratamientos incluidos.

El turno puede solicitarlo la persona afiliada o cualquier otra persona en su nombre, por lo que no hace falta que el beneficiario realice personalmente la gestión para acceder a la atención.

Para acceder, el afiliado debe contar con la documentación requerida por PAMI y gestionar un turno directamente con el prestador elegido .

Estos son los principales requisitos que contempla PAMI:

Ser afiliado de la obra social.

Presentar el DNI en regla.

Contar con la credencial de afiliación a PAMI .

Presentar una orden de derivación con el alta básica (sólo cuando el odontólogo que atiende al afiliado no realiza el tratamiento).

Dónde se solicita el turno para las prótesis de PAMI

PAMI ofrece prótesis gratis para los afiliados. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

PAMI indica que para acceder a esta prestación, la persona afiliada debe solicitar el turno directamente con el prestador elegido libremente, sin necesidad de concurrir a una agencia ni iniciar una gestión ante el organismo.

Esto significa que el afiliado primero debe buscar un prestador de PAMI que brinde atención odontológica, elegir una de las opciones disponibles y luego comunicarse con ese profesional o centro de salud para consultar la disponibilidad y solicitar el turno.

PAMI cuenta con una Cartilla Médica oficial que permite buscar prestadores por servicio, profesional, centro de salud o cercanía.

Dentro de la búsqueda se puede seleccionar la categoría Odontología y consultar las opciones disponibles según la provincia y la localidad.

Paso por paso, cómo acceder a las prótesis dentales de PAMI