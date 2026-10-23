PAMI: cómo tramitar los medicamentos oncológicos, qué documentación se necesita y quién puede realizarlo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda la cobertura del 100% de los medicamentos oncológicos. En este sentido, es importante que los afiliados tengan la indicación de estos medicamentos en la receta electrónica.

El trámite se puede realizar vía web desde el celular, tablet o computadora. También el afiliado contará con la posibilidad de realizarlo en una sede PAMI cercana a su domicilio; en este caso se debe sacar turno online para una mejor atención.

Qué documentación se necesita

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Receta electrónica de PAMI del médico especialista.

Formulario medicamentos oncológicos.

Resumen de historia clínica.

Documentación respaldatoria según indica el formulario de pedido de medicación oncológica.

PAMI: cómo tramitar los medicamentos oncológicos, qué documentación se necesita y quién puede realizarlo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo tramitar los medicamentos oncológicos

Acceder al sitio web oficial de PAMI y dirigirse a la sección “Trámites Web” con el número de afiliado y clave de acceso. Seleccionar la opción de medicamentos oncológicos y completar el formulario de solicitud. Enviar información sobre el tratamiento, tipo de cáncer y datos del médico especialista que prescribe los fármacos. Presentar la documentación requerida mencionada anteriormente. Verificar que toda la información sea correcta y completar el trámite. El afiliado recibirá un comprobante de recepción con un código de seguimiento para seguir el estado del trámite. Es importante asegurarse de que toda la documentación esté completa y correcta antes de enviar la solicitud. Si se presentan problemas, como demoras o rechazos, se pueden iniciar reclamos en la misma página en el botón que dice “reclamo”.

El trámite lo puede realizar el afiliado, un apoderado o familiar. Otro punto importante a remarcar es que los afiliados con enfermedades oncológicas al Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), donde recibirán atención médica preferencial y de calidad.

Además, la obra social cuenta con un manual para los afiliados con enfermedades oncológicas. “Este cuadernillo tiene como objetivo ayudar a los afiliados y a sus seres queridos a tener y compartir información sencilla sobre su enfermedad y sobre sus tratamientos a través de un modelo de cuidado integral”, señala. En el mismo encontrará información sobre cuidados generales, nutrición, salud mental, sexualidad y más detalle sobre PICTO.

En resumen, para acceder a la cobertura 100% de los medicamentos oncológicos, el afiliado debe reunir la documentación requerida, completar los formularios y enviarlos a través del sitio oficial de PAMI o realizar el trámite a través de una sede de PAMI.