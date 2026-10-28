Preparar una moto para un viaje implica más que cargar combustible y organizar el equipaje. Antes de salir a la ruta es necesario revisar sus principales componentes, porque una unidad utilizada habitualmente en trayectos urbanos puede afrontar otras exigencias cuando recorre largas distancias.

Según explica Allianz Argentina, es recomendable controlar los neumáticos, los frenos, las luces, los fluidos, la batería, la transmisión, los mandos y la suspensión. La entidad también advierte que cualquier anomalía detectada en los frenos, la dirección, los neumáticos, la transmisión o el sistema eléctrico debe recibir una revisión profesional antes de emprender un recorrido largo.

Por qué una moto necesita un lubricante específico

Los motores de las motocicletas presentan condiciones particulares de funcionamiento. Una de las alternativas disponibles en el mercado es YPF RÖD. El documento técnico de la marca explica que los motores de cuatro tiempos pueden trabajar a altas revoluciones y con un volumen reducido de aceite. Además, el lubricante puede interactuar con el motor, la caja de velocidades y el embrague, lo que incrementa el estrés térmico y acelera su oxidación y degradación.

Para responder a esas condiciones, YPF desarrolló RÖD, una línea de lubricantes destinada a motocicletas y cuatriciclos con motores de dos y cuatro tiempos. La gama ofrece diferentes grados de viscosidad para distintos tipos de motos y modalidades de conducción, como el tránsito urbano, los viajes en ruta y la competencia.

En el caso de RÖD 4T, la ficha oficial establece que la línea satisface niveles API de calidad y la norma JASO T903 MA2, vinculada con la compatibilidad, la duración y el desempeño del embrague. Los productos también pueden lubricar la transmisión y el embrague en las motocicletas que cuentan con sistemas de lubricación integral.

La cadena también necesita atención antes del viaje

En las motos con transmisión por cadena, la revisión debe incluir su tensión, lubricación y estado general. Allianz Argentina incorpora estos tres puntos en su lista de controles previos y señala que las indicaciones específicas deben consultarse en el manual de cada modelo. La misma guía recomienda verificar que no existan ruidos, tirones, eslabones endurecidos ni un desgaste visible en la cadena y las coronas.

Para este componente, RÖD Cadenas es un lubricante en aerosol desarrollado por YPF para cadenas de motocicletas, ciclomotores y otros vehículos que utilizan este sistema de transmisión. Puede aplicarse en cadenas con o sin o-ring y, según su ficha técnica, ofrece protección contra el desgaste ante la presencia de agua o tierra, control de la corrosión, capacidad para soportar cargas y adherencia para evitar su eliminación por centrifugado.

Antes de viajar, la moto debe revisarse como un conjunto y siguiendo siempre el manual del fabricante. En materia de lubricación, esto implica comprobar el nivel y el estado del aceite, respetar el intervalo de cambio y elegir el grado de viscosidad indicado para ese motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.