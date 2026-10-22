El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados jubilados y pensionados el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), en el que las personas en tratamiento oncológico reciben atención médica preferencial y de calidad .

Se trata de un programa importante para el país, ya que el 50% de las personas diagnosticadas con patologías oncológicas en Argentina están afiliadas a PAMI, según informó la obra social.

Cómo acceder al Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico

Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI y que pertenezcan al listado de pacientes oncológicos tendrán acceso al PICTO.

Para acceder, se deberá contar con uno de los siguientes requisitos:

Haber tenido una consulta con un médico oncólogo.

Estar en tratamiento farmacológico específico.

Ser paciente de radioterapia.

Contar con antecedente de cirugía onco-específica.

En este marco, el afiliado podrá elegir entre los especialistas disponibles en el listado de prestadores de oncología.

PAMI: cómo acceder al Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico para jubilados y pensionados y recibir atención médica preferencial Shutterstock

Cuáles son las atenciones médicas preferenciales

Quienes integren el PICTO recibirán atención médica preferencial:

Trámites simplificados .

Turnos más rápidos .

Acompañamiento psicooncológico durante todo el tratamiento.

Seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva.

Promoción de hábitos saludables y el diagnóstico oportuno.

PAMI brinda a los afiliados la cobertura del 100% de los medicamentos oncológicos y es obligatoria la indicación de estos medicamentos en la receta electrónica.

Además, la obra social cuenta con un manual para los afiliados con enfermedades oncológicas. “Este cuadernillo tiene como objetivo ayudar a los afiliados y a sus seres queridos a tener y compartir información sencilla sobre su enfermedad y sobre sus tratamientos a través de un modelo de cuidado integral”, señala. En el mismo encontrará información sobre cuidados generales, nutrición, salud mental, sexualidad y más detalle sobre PICTO.

En este sentido, la obra social de los jubilados y pensionados señaló que el 50% de las personas diagnosticadas con patologías oncológicas en Argentina están afiliadas a PAMI .

La edad promedio de personas en tratamiento es de 73 años y se realizan más de 16 mil cirugías en el año con un crecimiento. Actualmente, hay más de 166 mil afiliados activos en el listado de pacientes oncológicos que utilizan los servicios del PICTO.