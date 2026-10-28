A días del inicio del CyberMonday 2026 que se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre, las marcas se preparan para más ventas -órdenes de compra- aunque no un aumento marcado de la facturación.

Según números de Tiendanube, plataforma que utilizan una de cada dos empresas argentinas que venden online, la tendencia en esta maratón de tres días de descuentos será similar a lo que sucedió en lo que va del año. Durante este período, las órdenes de compra tuvieron un crecimiento real -mismas tiendas- del 13,5 por ciento. “Este porcentaje es sin tener en cuenta el crecimiento de la plataforma, de marcas que estaban en otras con menor tecnología y se mudaron a Tiendanube”, señaló Franco Radavero, su gerente General.

El crecimiento en ventas, sin embargo, no se vio reflejado en la facturación de estas marcas. “La facturación se mantuvo estable porque los precios crecieron por debajo de la inflación en términos reales”, explicó el especialista y especificó que la baja del ticket promedio fue de un 11,9 por ciento.

Según Radavero, l a baja de precios reales se ve más fuerte en productos que tienen más componentes importados . “Si bien el consumidor quizá no lo nota en precios nominales, lo cierto es que los valores reales bajaron en comparación al mismo periodo de 2025”, confirmó.

Este mismo comportamiento es el que se espera para este CyberMonday, teniendo en cuenta que en estos eventos se vende dos o tres veces más que en una semana normal.

El crecimiento del e-commerce no sólo se ve en la cantidad de compradores únicos que, en el ecosistema de Tiendanube fueron 3,19 millones, un 15 por ciento más que en 2025 -de enero a septiembre-.

Sin embargo, el avance de la compra online también se refleja en la cantidad de compras por usuario. Según data de la plataforma, en 2019, 33 por ciento de los compradores volvían a comprar. Este indicador, en 2026, es del 67,7 por ciento . “Y acá solo medimos una repetición”, aclara el número uno de la empresa, quien además asegura que se ampliaron mucho las categorías de compra.

De las cuotas a la transferencia

Un síntoma de época es un paso paulatino de las cuotas, indispensables con inflación descontrolada, al pago por transferencia que, muchas veces, trae aparejado un descuento. Así, la tarjeta de crédito bajó de 47,5% a 44,3% de las órdenes y la transferencia subió de 25,9% a 28,2 por ciento. “Si bien la tarjeta de crédito sigue siendo protagonista, la transferencia va ganando terreno y lo seguirá haciendo”, aseguró Radavero.

También teniendo en cuenta la situación actual, las marcas ya no se stockean como lo hacían antes, aunque para estas fechas deben hacer bien los cálculos.

Una estrategia que muchas empresas están usando es la preventa. De esa forma lanzan un producto sin haberlo producido aún. El especialista pone una marca de indumentaria como ejemplo: el viernes manda un video de live commerce con la nueva temporada a sus 500 clientes VIP, el domingo a todos los que tiene su app y el jueves siguiente los productos están en los locales.

Según proyecciones de la plataforma, para este CyberMonday no se espera un pico de ventas el día que empieza el evento, “ es un pico que se va construyendo la semana anterior”. Ya no es un evento de tres días.

Estas son las tendencias que se esperan para este CyberMonday:

Un ticket promedio real más bajo que el del año pasado, en línea con lo que se registró en el tercer trimestre.

Crecimiento de Deco y Hogar, y de Salud y Belleza, ambas verticales con tracción por estacionalidad.

El lunes como día más fuerte, con el pico de compras a media mañana.

Más peso de la Cyber Week, de jueves a domingo, sobre el total de compras.

Más pagos con transferencia y más ventas que llegan desde la IA

Comercio agéntico

La compra que viene de herramientas de inteligencia artificial viene creciendo. Entre 2024 y 2025 el tráfico que llegó de ChatGPT se multiplicó por 10 y en lo que va de 2026 creció 4x.

Más allá del crecimiento, que parte de una base chica, el dato que más impresiona es el de conversiones. Según sus propios números, en septiembre ChatNube atendió 212 mil conversaciones en la Argentina (3,3 veces más que un año antes). El 62% se resolvió sin intervención humana, el ticket de esas compras fue 44% más alto que el promedio y u na conversación convirtió 3,7 veces más que una visita .

“Estos agentes no solo dan más chances de compras, sino que compran más cosas cuando lo hacen de esta manera”, aseguró Radavero.