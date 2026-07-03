Cambia el empadronamiento en PAMI para estos pacientes: qué documentos presentar.

El PAMI implementó modificaciones en el procedimiento de alta y actualización del Sistema Padrón de Diabéticos, un trámite indispensable para los afiliados que reciben cobertura del 100% en tratamientos vinculados con esta enfermedad. Los cambios buscan fortalecer los mecanismos de control, mejorar el seguimiento de la información clínica y optimizar la gestión de los recursos del organismo.

A partir de esta actualización, tanto los médicos de cabecera como los afiliados deberán cumplir nuevas exigencias al momento de realizar el empadronamiento o su renovación. De no completar correctamente el procedimiento, el sistema podrá impedir el acceso a la cobertura integral de insulinas, medicamentos, tiras reactivas y otros insumos.

Qué documentación exige PAMI para el alta o la renovación del padrón

Se requiere presentar documentación digital que certifique el diagnóstico del paciente. Los documentos y datos indispensables para el empadronamiento o renovación son:

Análisis clínicos firmados por un profesional bioquímico : se deben registrar los valores de Glucemia (en mg/dl) y de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) (expresada en % o g/dl).

Formatos digitales específicos : el médico de cabecera deberá escanear y subir estos estudios de laboratorio a la plataforma web de PAMI únicamente en formatos .pdf o .jpg.

Límite de tamaño : cada archivo adjunto no puede superar 1 MB. El sistema informático cuenta con un control cruzado para detectar y bloquear automáticamente cualquier documento duplicado.

Documentación general: el afiliado debe tener al día su DNI y su Credencial de PAMI.

Los afiliados deberán cumplir nuevas exigencias al momento de realizar el empadronamiento o su renovación (Fuente: PAMI).

Cada cuánto debe renovarse el trámite para mantener la cobertura

El empadronamiento no tiene carácter permanente y debe actualizarse una vez por año. Si la información médica o los estudios superan los 12 meses de antigüedad, el sistema podrá bloquear la emisión de nuevas recetas electrónicas para medicamentos e insumos destinados al tratamiento de la diabetes.

En caso de que la plataforma presente inconvenientes técnicos, el médico deberá completar un formulario de alta o actualización en formato papel, con su firma y sello correspondientes. Luego, el afiliado tendrá que presentar esa documentación en la agencia de PAMI que le corresponda para que el personal administrativo realice la carga manual y mantenga vigente el beneficio.