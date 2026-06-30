Es oficial: cómo acceder a la vacuna antigripal para afiliados del PAMI sin turno (Fuente: Shutterstock).

Los afiliados al PAMI ya pueden aplicarse la vacuna antigripal de manera gratuita sin necesidad de gestionar un turno previo. La campaña busca facilitar el acceso a la inmunización antes de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios y está dirigida a los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Para recibir la dosis, los afiliados solo deben acercarse a cualquiera de las farmacias que forman parte de la red habilitada por PAMI con la documentación correspondiente. Además, la vacunación también incluye a otros grupos priorizados definidos por las recomendaciones sanitarias vigentes.

Quiénes pueden vacunarse sin turno y qué documentación deben presentar

Las personas mayores de 65 años pueden recibir la dosis presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI. En tanto, los menores de esa edad que integren grupos de riesgo deberán acreditar su condición mediante una orden médica en la que conste el diagnóstico correspondiente.

Algunos afiliados tienen la posibilidad de solicitar la aplicación de la vacuna en su domicilio (Fuente: archivo).

La campaña también alcanza a embarazadas y a otros beneficiarios contemplados dentro de los grupos prioritarios. Desde el organismo recuerdan que la vacuna es gratuita, segura y puede administrarse al mismo tiempo que otras inmunizaciones previstas por el Calendario Nacional de Vacunación.

Qué hacer si no podés trasladarte y cómo encontrar una farmacia habilitada

Las personas que, por razones de salud o movilidad, no puedan concurrir hasta una farmacia tienen la posibilidad de solicitar la aplicación de la vacuna en su domicilio. Para ello, pueden comunicarse con la línea gratuita 138, conocida como PAMI Escucha, o gestionar el pedido a través de la agencia correspondiente. El organismo también recuerda que la aplicación no tiene ningún costo para los afiliados.

Para conocer cuál es la farmacia habilitada más cercana, PAMI dispone de un buscador en sus canales oficiales y recomienda verificar previamente la disponibilidad de dosis antes de acercarse al establecimiento elegido. Durante la campaña se aplican distintas vacunas antigripales trivalentes autorizadas para cada grupo de pacientes, de acuerdo con los criterios establecidos por el programa de inmunización.