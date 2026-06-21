Tras el fin de semana largo por el asueto declarado para el lunes 15 de junio, miles de trabajadores en Argentina tendrán la posibilidad de disfrutar de otros tres días de descanso seguidos gracias que declararon feriado el lunes 22 de junio.

Cabe destacar en este caso que no se trata no se trata de un descanso a nivel nacional, tal como ocurre con el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, sino de un cese de tareas local.

Quiénes serán beneficiados por el feriado del lunes 22 de junio

La ciudad de Laguna Blanca en Formosa conmemorará su aniversario fundacional número 112 el próximo lunes. El municipio ubicado al norte de la provincia fue fundado en 1914 tras la creación de la Escuela Nacional N° 22, actualmente llamada Escuela de Frontera Nº 6 “José Hernández.

Se trata de la localidad más turística de la Región Norte y lleva su nombre gracias a la laguna vecina de aguas claras. También, es conocida por ser la puerta de entrada de una diversidad única.

De esta manera, los trabajadores de la administración local tendrán el día libre y disfrutarán de un fin de semana largo. En caso de los empleados del sector público, dependerá de la decisión de cada empleador.

Qué pasará con el feriado del 20 de junio

Desde el Gobierno nacional informaron que no trasladarán el feriado del 20 de junio que cae sábado. La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, pero al ser inamovible no se moverá para formar un fin de semana largo.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados y días no laborables del 2026 indica lo siguiente: