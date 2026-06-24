El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa para uno de los programas más utilizados por miles de familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural. El tradicional Plan Hogar dejó de funcionar bajo el esquema anterior y fue reemplazado por un sistema de reintegros que busca asistir a quienes dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse.

La modificación implica que los beneficiarios deberán realizar un trámite obligatorio para continuar recibiendo la ayuda económica. Además, quienes nunca accedieron al programa también podrán inscribirse para obtener el reintegro destinado a la compra de gas envasado.

La fecha límite para anotarse al nuevo beneficio

La Secretaría de Energía estableció que tanto los antiguos titulares del programa como los nuevos solicitantes tendrán tiempo hasta el 30 de junio para completar la inscripción correspondiente y conservar el acceso a la asistencia estatal.

Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas Fuente: Shutterstock

El procedimiento se realiza de manera completamente digital mediante la plataforma oficial de subsidios energéticos. Para avanzar con la gestión es indispensable contar con una cuenta activa en Mi Argentina y registrar la solicitud dentro del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes no finalicen este proceso antes del vencimiento quedarán fuera del esquema de cobertura.

Cuánto dinero devuelve el nuevo Plan Hogar

El nuevo mecanismo contempla un reintegro por garrafa de 10 kilos cuyo valor inicial fue fijado en $9.593. Sin embargo, las autoridades aclararon que el monto podrá modificarse de acuerdo con las variaciones que registre el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Sobre la cantidad de envases o garrafas que cubre el subsidio mensual, los topes dependen de la estación del año el línea con el aumento de la demanda energética: