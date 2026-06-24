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El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa para uno de los programas más utilizados por miles de familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural. El tradicional Plan Hogar dejó de funcionar bajo el esquema anterior y fue reemplazado por un sistema de reintegros que busca asistir a quienes dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse.
La modificación implica que los beneficiarios deberán realizar un trámite obligatorio para continuar recibiendo la ayuda económica. Además, quienes nunca accedieron al programa también podrán inscribirse para obtener el reintegro destinado a la compra de gas envasado.
La fecha límite para anotarse al nuevo beneficio
La Secretaría de Energía estableció que tanto los antiguos titulares del programa como los nuevos solicitantes tendrán tiempo hasta el 30 de junio para completar la inscripción correspondiente y conservar el acceso a la asistencia estatal.
El procedimiento se realiza de manera completamente digital mediante la plataforma oficial de subsidios energéticos. Para avanzar con la gestión es indispensable contar con una cuenta activa en Mi Argentina y registrar la solicitud dentro del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes no finalicen este proceso antes del vencimiento quedarán fuera del esquema de cobertura.
Cuánto dinero devuelve el nuevo Plan Hogar
El nuevo mecanismo contempla un reintegro por garrafa de 10 kilos cuyo valor inicial fue fijado en $9.593. Sin embargo, las autoridades aclararon que el monto podrá modificarse de acuerdo con las variaciones que registre el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Sobre la cantidad de envases o garrafas que cubre el subsidio mensual, los topes dependen de la estación del año el línea con el aumento de la demanda energética:
- Temporada invernal (Abril a Septiembre): El Estado cubre hasta dos garrafas de 10 kilos por mes. De esta manera, una familia puede percibir un reintegro total de hasta $19.186 mensuales.
- Temporada estival (Octubre a Marzo): La cobertura se reduce a una garrafa mensual, fijando el tope de devolución en los $9.593 básicos.