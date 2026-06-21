Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante el cual se establecen diversas medidas para facilitar la movilidad durante los eventos deportivos programados para este mes.

Entre las disposiciones anunciadas se incluyen ajustes en las actividades laborales y educativas. Por ello, surgieron dudas sobre el impacto que estas acciones tendrán en el calendario escolar de distintos niveles académicos.

Conoce qué implica el decreto oficial y aprovecha las disposiciones gubernamentales.

¿Habrá clases el 24 de junio?

De acuerdo con lo establecido en el Artículo Tercero del decreto, el miércoles 24 de junio se suspenderán por completo las actividades escolares, dando día libre tanto al personal educativo como a los estudiantes . A diferencia de lo ocurrido el 17 de junio, cuando la medida únicamente benefició a estudiantes del turno vespertino, en esta ocasión la suspensión será general.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

Esto significa que no habrá clases ese día debido a las actividades deportivas de gran afluencia que se realizarán en el marco del Mundial 2026. No obstante, la disposición no tendrá alcance nacional, ya que solo aplicará en determinadas zonas del país.

¿Quiénes podrán faltar a clases durante el Mundial?

La medida contempla la cancelación de clases en todos los turnos de los planteles ubicados en la Ciudad de México.

La suspensión abarcará tanto a estudiantes como al personal educativo de:

Preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas y privadas.

Escuelas normales y centros de formación docente.

Bachilleratos, universidades e instituciones educativas dependientes de la SEP.

Los planteles ubicados en otras entidades federativas continuarán operando de manera regular y mantendrán sus actividades académicas sin modificaciones.

¿Por qué se suspenden las clases en México?

La decisión responde a la celebración del encuentro de fútbol entre México y Chequia, correspondiente a la fase de grupos, programado para el 24 de junio.

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Coyoacán, por lo que se prevé una importante concentración de asistentes y un incremento considerable en la movilidad vehicular de la zona.

Ante este escenario, las autoridades optaron por reducir las actividades presenciales en escuelas y otros centros de trabajo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y disminuir la carga en las principales vías de comunicación de la capital.