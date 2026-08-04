Es oficial | Se confirmó un descuento del 25% en salidas a comer para todas las personas que usen este medio de pago.

Banco Provincia reactivó uno de los beneficios más buscados de Cuenta DNI: 25% de reintegro en salidas gastronómicas los sábados y domingos. La billetera digital, que ya suma más de 10 millones de usuarios, actualizó además el tope de devolución semanal.

El beneficio alcanza a todos los usuarios de la app, sean o no clientes del banco, siempre que paguen con dinero en cuenta a través de QR o Clave DNI.

Se suma, además, un descuento equivalente en las tiendas YPF Full para el mismo fin de semana.

Quiénes pueden acceder al 25% en gastronomía

El descuento aplica los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos a la promoción, desde bares hasta restaurantes de todo el país.

Banco Provincia reactivó uno de los beneficios más buscados de Cuenta DNI: 25% de reintegro en salidas gastronómicas los sábados y domingos.

El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona. Para acceder al beneficio hay que cumplir estas condiciones:

Pagar con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI .

Usar dinero en cuenta, sin tarjeta de crédito.

Que el comercio esté adherido a la promoción.

No tener atrasos en el pago de obligaciones con el Banco Provincia.

Los usuarios que registran mora en algún producto del banco quedan automáticamente excluidos del reintegro, aunque hayan pagado con la app. Por eso conviene revisar el estado de cuenta antes de salir a comer si se quiere aprovechar el descuento.

Más ahorro en YPF Full los fines de semana

El mismo esquema de descuento se replica en las estaciones YPF Full. Los sábados y domingos, Cuenta DNI devuelve 25% en las compras realizadas dentro de la tienda de conveniencia.

El beneficio no incluye la carga de combustible: aplica únicamente a los productos que se compran dentro del local, como comidas, bebidas o artículos de kiosco. El tope también es de $8.000 por semana y por persona.

Al igual que en gastronomía, el pago debe hacerse con dinero en cuenta a través de QR o Clave DNI, y el usuario no debe tener deudas vencidas con el banco para que el sistema habilite el reintegro.

Con los dos beneficios activos el mismo fin de semana, un usuario puede sumar hasta 16.000 pesos de reintegro total entre comidas afuera y compras en YPF Full, siempre que cumpla con los topes de consumo de cada rubro por separado.

Antes de pagar conviene chequear si el comercio participa de la promoción. La app de Cuenta DNI muestra un mapa con los locales adheridos en cada rubro, y también permite filtrar por categoría desde la sección de beneficios.

La promoción está vigente en todo el territorio donde opera la red de comercios adheridos y el detalle actualizado se puede consultar desde la app o el sitio oficial del Banco Provincia, donde el banco suele confirmar cambios en los topes o en la vigencia de cada beneficio.