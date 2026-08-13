La Rioja volverá a poner en circulación su propia cuasimoneda con el regreso de los Chachos, un instrumento que la provincia ya había utilizado y que ahora será destinado principalmente a pagar salarios.

La medida fue anunciada por el gobernador Ricardo Quintela en medio de las dificultades financieras que atraviesan las provincias.

Los bonos tendrán una paridad de 1 a 1 con el peso argentino y comenzarán a utilizarse desde el próximo lunes 17 de agosto. En esta nueva etapa, el Gobierno de La Rioja prevé entregar un bono extraordinario de 50.000 chachos por persona a trabajadores alcanzados por la medida.

La Rioja vuelve a tener su propia cuasimoneda: qué son los chachos

Los chachos son bonos emitidos por el Gobierno de La Rioja que funcionan como una cuasimoneda, es decir, como un instrumento de circulación dentro de la economía provincial, aunque no reemplazan el peso como moneda nacional.

La administración de Ricardo Quintela decidió volver a utilizarlos en un contexto de restricciones financieras. Según explicó el Gobierno de La Rioja, el objetivo es potenciar el circuito financiero local y generar mayor movimiento de dinero.

En esta oportunidad, la emisión estará vinculada con el pago de un refuerzo para trabajadores estatales y personas relacionadas con la administración pública.

La medida alcanzará aproximadamente a 80.000 trabajadores y representará una inyección estimada de $4.000 millones en la economía de la provincia.

Chachos de La Rioja: cuándo vuelven a circular, quiénes recibirán 50.000 y hasta cuándo se podrán usar

Cuándo empiezan a circular y quiénes recibirán los nuevos chachos

El nuevo esquema comenzará a regir desde el lunes 17 de agosto, fecha en la que entrará en vigencia el pago extraordinario de 50.000 chachos por persona.

La distribución no se realizará de manera simultánea para todos los beneficiarios. El operativo se extenderá hasta el 24 de agosto y estará organizado de forma escalonada de acuerdo con la terminación del DNI .

De acuerdo con la información difundida, el alcance de la medida comprende a unos 80.000 trabajadores estatales y de sectores vinculados con la administración pública.

Dónde se podrán usar los chachos y hasta cuándo tendrán vigencia

Los nuevos bonos no estarán limitados al pago de salarios. También podrán utilizarse para realizar compras generales, además de cancelar determinados compromisos dentro de la provincia.

Entre los usos previstos se encuentran el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales , lo que amplía las posibilidades de circulación de la cuasimoneda dentro de la economía local.

Los chachos estarán disponibles durante los próximos meses y tendrán como fecha límite de rescate el 29 de diciembre. De esta manera, la provincia busca que el instrumento tenga una circulación temporal y definida, con un período establecido para su utilización y posterior rescate.