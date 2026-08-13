El mercado de las notebooks para videojuegos viene corriendo sus límites de tamaño. Durante años, 15 y 17 pulgadas fueron el techo habitual para un equipo portátil de alto rendimiento, pero en los últimos tiempos los fabricantes empujaron el formato hacia las 18 pulgadas. Se trata de una franja novedosa que crece con fuerza en Estados Unidos, Europa y Asia, y que ya empieza a asomar en las tiendas argentinas.

La lógica detrás de este salto es simple: más pantalla permite chasis más grandes, y eso a su vez habilita sistemas de refrigeración más robustos capaces de sostener procesadores y placas de video de gama alta sin que el rendimiento se desplome por el calor. En otras palabras, estas notebooks no solo se ven más grandes: están diseñadas para exprimir al máximo el hardware que llevan adentro, algo que en formatos de 14 o 15 pulgadas resulta, generalmente, mucho más difícil de lograr.

Notebooks XXL: qué las diferencia de una computadora convencional

Además del tamaño de pantalla, estos equipos suelen incorporar paneles de alta resolución (2,5K o 4K), tasas de refresco elevadas (240 Hz o más), sistemas de disipación con múltiples ventiladores y cámaras de vapor, y fuentes de alimentación de mayor potencia. El resultado es un equipo pensado para desempeñarse como una computadora de escritorio, aunque conserve la posibilidad de, eventualmente, trasladarse.

El sistema de refrigeración es uno de los elementos centrales. Los procesadores y placas gráficas de alto desempeño generan una cantidad considerable de calor cuando trabajan a máxima exigencia. Un chasis más grande permite incorporar más espacio para disipadores, ventiladores y otros componentes destinados a sacar ese calor del equipo. Esto resulta especialmente importante durante sesiones prolongadas de juego o tareas pesadas, ya que una buena refrigeración ayuda a mantener un rendimiento elevado de manera sostenida.

La notebook Asus ROG Strix G18.

De ahí surge justamente el concepto de “reemplazo de escritorio”, una categoría que no apunta exactamente a la portabilidad diaria, sino a ofrecer el máximo rendimiento posible dentro de una carcasa que, llegado el caso, puede moverse entre el living, el escritorio de home office o la casa de un amigo. Son realmente equipos pesados (muchas veces superan los 3 kilos y a eso hay que sumar el cargador) y con autonomías de batería acotadas cuando trabajan a máxima potencia, pero que evitan al usuario armar y mantener una PC tipo torre.

En realidad, cuando se juega o se ejecutan tareas muy exigentes, lo habitual es utilizarlas conectadas a la corriente para aprovechar todo el potencial del hardware. Por eso, aunque técnicamente son portátiles, su lógica de uso se acerca mucho más a la de una computadora de escritorio.

¿Por qué una laptop de 18 pulgadas y no una de 16?

El salto de tamaño no es solamente una cuestión de comodidad visual. Una pantalla más grande permite trabajar y jugar con una superficie de visualización más amplia, pero el mayor tamaño del chasis también deja más espacio para refrigeración, almacenamiento, memoria y otros componentes.

Esto no significa que una notebook de 16 pulgadas sea necesariamente inferior. De hecho, puede ofrecer un rendimiento muy similar en un formato considerablemente más fácil de transportar. La elección depende, en buena medida, de cuánto valore el usuario la movilidad frente al rendimiento sostenido, la pantalla y la capacidad de expansión.

Las 18 pulgadas apuntan, por lo tanto, a quienes están dispuestos a resignar parte de la portabilidad a cambio de contar con una máquina que pueda ocupar el lugar de una PC de escritorio.

Las portátiles de 18 pulgadas se plantean como una alternativa con mejor área de visualización que las de 16".

Para quién están pensadas

El público natural de las notebooks grandes es el jugador que busca la mejor experiencia visual posible sin resignar potencia, ya sea en títulos competitivos multiplayer a alta tasa de cuadros por segundo o en juegos AAA con gráficos exigentes.

También seducen, por qué no, a streamers y creadores de contenido, que pueden aprovechar la pantalla amplia para trabajar con múltiples ventanas, editar video o realizar transmisiones en simultáneo. En estos casos, disponer de una superficie de visualización más grande puede resultar especialmente útil para combinar el programa principal con herramientas de edición, chats, navegadores y otros recursos. En estos casos incluso se puede conectar un monitor adicional externo para ampliar las posibilidades.

Pero el tamaño de la pantalla no es el único aspecto que define la experiencia. En gaming también importa la combinación entre resolución y tasa de refresco. Una pantalla QHD+ o 2,5K a 240 Hz, por ejemplo, puede ofrecer un equilibrio muy atractivo entre definición y fluidez, mientras que un panel 4K entrega una imagen más detallada pero también exige mucho más a la placa gráfica cuando se busca jugar a altas tasas de cuadros por segundo.

Por eso, una pantalla con más resolución no necesariamente algo indispensable para todos los jugadores. En títulos competitivos, donde la fluidez y la velocidad de respuesta son prioritarias, una elevada tasa de refresco puede ser más relevante que alcanzar la máxima resolución.

Qué mirar antes de comprar

Entre las características clave para evaluar aparecen el tipo de panel (IPS o Mini LED) y su tasa de refresco, el procesador (Intel Core Ultra 9 o AMD Ryzen), la placa gráfica (GeForce RTX de la serie 50 o Radeon RX 9000M de AMD son algunas de las opciones disponibles), la cantidad y velocidad de memoria RAM y el almacenamiento SSD.

En el caso de la pantalla, además de la resolución conviene mirar la tasa de refresco, el brillo, la cobertura de color y el tiempo de respuesta. Para un equipo que también será utilizado para edición de fotos o video, por ejemplo, la calidad del panel puede ser tan importante como la potencia gráfica.

La notebook MSI Crosshair 18 HX, dotada de gráficos GeForce RTX.

La memoria RAM y el almacenamiento también ganan importancia en esta categoría. Para gaming actual y tareas profesionales, 32 GB de RAM empiezan a ser una configuración especialmente atractiva, mientras que un SSD de gran capacidad permite almacenar juegos, proyectos de video y otros archivos de gran tamaño sin depender permanentemente de unidades externas. En equipos de alta gama, 1 TB suele ser el piso.

Entre las alternativas que ya circulan en el mercado local aparece la Asus ROG Strix G18, con pantalla de 18 pulgadas 2,5K a 240 Hz, procesador Intel Core Ultra 9 (familia HX Plus), gráficos NVIDIA GeForce RTX de la serie 50 y hasta 32 GB de memoria RAM DDR5. Según sus componentes, se consigue a partir de los $ 6 millones.

La MSI Crosshair 18 HX propone una pantalla de 18 pulgadas QHD+ (2560x1600) a 240 Hz, procesador Intel Core Ultra 9 275HX de 24 núcleos, gráficos GeForce RTX 5070 con 8 GB GDDR7 y configuraciones de hasta 64 GB de RAM DDR5. En esta configuración ronda los 6 millones de pesos.

Por su parte, la Predator Helios 18 AI, de Acer, apunta alto con su configuración: pantalla Mini LED 4K, procesador Intel Core Ultra 9 275HX, gráficos GeForce RTX 5080 y 32 GB de memoria. El precio es de unos $ 9 millones, aunque hay versiones más baratas.

El “AI” que aparece en el nombre de algunos de estos modelos tampoco significa necesariamente que sean equipos destinados exclusivamente a inteligencia artificial. La nueva generación de notebooks incorpora procesadores con unidades específicas para ejecutar determinadas cargas de IA, conocidas como NPU, mientras que las GPU modernas también cuentan con hardware especializado para este tipo de tareas. En la práctica, estas capacidades pueden utilizarse tanto en aplicaciones profesionales como en herramientas de creación de contenido y funciones integradas en el sistema operativo.

Potencia también para profesionales

Por la capacidad de sus procesadores y placas de video, estas notebooks de 18 pulgadas también resultan atractivas para tareas profesionales exigentes. Edición de video en alta resolución, renderizado 3D, o trabajo con software de diseño e ingeniería son algunos de los usos donde esta clase de hardware, pensado originalmente para jugar, termina rindiendo como una verdadera estación de trabajo portátil.

Para un profesional que necesita desplazarse ocasionalmente pero no quiere resignar la potencia de una computadora de escritorio, este formato puede resultar especialmente interesante. Una notebook de 18 pulgadas permite concentrar en un único equipo la pantalla, el procesador, la GPU, el almacenamiento y la memoria necesarios para trabajar con aplicaciones exigentes, sin depender de una torre y un monitor externos.

El precio a pagar es claro: son máquinas grandes, pesadas y con un consumo energético elevado. No están pensadas para acompañar al usuario durante todo el día en una mochila. Su atractivo está en otro lugar: ofrecer una combinación de potencia, pantalla y capacidad de refrigeración que hasta hace poco estaba reservada casi exclusivamente a las PC de escritorio.