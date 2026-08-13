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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 13 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1950 - El Pan

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

 1°1950 11°0623
 8965  12°9185
 3°1751 13°0798 
 9216  14°3307 
 6739  15°0243 
 6°1819  16°3993
 2177  17°1557 
 6490  18°6213 
 6276  19°1265 
 10°4984 20°4251 

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Si el pan está fresco augura bienestar y unión; si está duro o quemado advierte carencias, preocupaciones o pérdidas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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