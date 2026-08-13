Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 13 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1950 - El Pan

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

1° 1950 11° 0623 2° 8965 12° 9185 3° 1751 13° 0798 4° 9216 14° 3307 5° 6739 15° 0243 6° 1819 16° 3993 7° 2177 17° 1557 8° 6490 18° 6213 9° 6276 19° 1265 10° 4984 20° 4251

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y oportunidades que llegan a tu vida.

Si el pan está fresco augura bienestar y unión; si está duro o quemado advierte carencias, preocupaciones o pérdidas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.