La medida es a nivel nacional

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El regreso a clases previsto para el lunes 3 de agosto se verá impactado por un paro nacional docente, según confirmó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida de fuerza, que coincidirá con el retorno a las aulas en varias provincias tras las vacaciones de invierno , llega en medio del conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento educativo.

En algunas jurisdicciones, además, la adhesión de los sindicatos locales anticipa un fuerte impacto en las escuelas públicas.

Qué provincias podrían quedarse sin clases el lunes 3 de agosto

El paro docente fue convocado a nivel nacional, pero tendrá mayor repercusión en los distritos donde las vacaciones de invierno terminan este fin de semana.

El paro es en todo el país Shutterstock / Composición Canva

Las provincias donde se espera la mayor afectación son:

Provincia de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Chaco.

Santiago del Estero.

En territorio bonaerense, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET , ya confirmó que acompañará la medida, por lo que muchas escuelas públicas podrían permanecer sin actividad.

Qué reclaman los docentes y por qué convocaron al paro

El principal reclamo apunta a la situación salarial del sector y a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente por parte del Gobierno.

Entre los pedidos que impulsa CTERA se encuentran:

La reapertura de la Paritaria Nacional Docente.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Más recursos para infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad.

El rechazo a la reforma previsional y al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Desde el sindicato sostienen que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la reducción de partidas destinadas a educación hacen necesaria una medida de fuerza de alcance ncional.

¿Habrá clases en las escuelas públicas y privadas?

El funcionamiento de las escuelas dependerá del nivel de adhesión que tenga el paro en cada provincia y en cada establecimiento educativo.

En las escuelas públicas se espera una participación importante, especialmente en los distritos donde los gremios provinciales ya confirmaron su apoyo a la protesta. En esos casos, muchas instituciones podrían no dictar clases durante toda la jornada.

En los colegios privados, en cambio, el panorama será diferente. Cada institución definirá cómo organizará las actividades según la adhesión de sus docentes, por lo que algunas abrirán con normalidad y otras podrían funcionar de manera parcial.