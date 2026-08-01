Las papas son uno de los acompañamientos más utilizados y, aunque hervirlas parece una tarea sencilla, algunos trucos de cocina pueden cambiar notablemente el resultado final.

Uno de ellos consiste en agregar un poco de vinagre al agua de cocción, una técnica utilizada por chefs para conseguir papas más firmes, evitar que se desarmen y mejorar su textura.

El secreto está en la acción de la acidez sobre algunos de los componentes naturales de la papa, especialmente el almidón y la pectina. De esta manera, el tubérculo puede conservar mejor su estructura durante la cocción y quedar listo para diferentes preparaciones.

Para qué sirve agregar vinagre al hervir las papas

El vinagre puede ayudar a que las papas mantengan una textura más firme durante la cocción, evitando que se rompan o se desarmen fácilmente cuando alcanzan temperaturas elevadas. Esto resulta especialmente útil cuando después serán fritas, doradas en el horno o utilizadas como guarnición al natural.

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Entre los principales beneficios de este truco se destacan:

Mejor textura: ayuda a que las papas mantengan su firmeza.

Mayor resistencia durante la cocción: reduce la posibilidad de que se desarmen.

Mejor dorado: favorece que las papas queden doradas por fuera cuando posteriormente se fríen.

Interior más esponjoso: permite conseguir un contraste entre una superficie dorada y un interior tierno.

Mejor conservación: ayuda a mantener sus características después de la cocción.

Además, las papas peladas o cortadas pueden oscurecerse por un proceso natural de oxidación. Aunque este cambio de color no representa un riesgo para la salud, puede afectar el aspecto de la preparación.

Cómo hervir papas con vinagre para que queden firmes

El procedimiento es sencillo y puede realizarse tanto con papas enteras como cortadas. La elección dependerá de la preparación posterior y del tiempo disponible, ya que las papas enteras requieren más tiempo para cocinarse completamente.

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Ingredientes

4 o 5 papas.

1 cucharadita de vinagre blanco.

1 cucharadita de sal.

Abundante agua.

Paso a paso

Lavar y pelar las papas si la preparación lo requiere. También se pueden cortar en trozos del mismo tamaño para conseguir una cocción más pareja. Colocar las papas en una olla grande y cubrirlas con abundante agua. Agregar el vinagre blanco y la sal al agua de cocción. Llevar a hervor a fuego alto. Cocinar hasta que las papas estén tiernas. Como referencia, las papas enteras pueden necesitar alrededor de 40 minutos, aunque el tiempo depende de su tamaño. Pinchar una papa con un tenedor para comprobar el punto. Si los dientes ingresan con facilidad, ya están listas. Retirar del fuego y escurrir cuidadosamente.

El secreto de este truco

La clave de este método está en que el vinagre aporta acidez al agua de cocción, lo que ayuda a conservar la estructura de la papa y evita que se deshaga con tanta facilidad. Esto resulta especialmente interesante cuando el objetivo es conseguir una papa firme por fuera y tierna por dentro.

El truco también puede ser útil para preparaciones que requieren una etapa posterior de fritura o dorado. Una papa que mantiene mejor su estructura puede manipularse con mayor facilidad y llegar a la sartén sin romperse.