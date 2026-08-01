El sindicato de maestros resolvió parar el próximo martes 11 de agosto, el mismo día en que el PIT-CNT decretó su paro general parcial, pero en su caso lo hará por 24 horas.

El gremio considera insuficiente el incremento de 300 millones de pesos que el Poder Ejecutivo propuso en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas para toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el año 2027.

Después de una consulta a sus filiales, la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) definió por amplia mayoría la realización de un paro de 24 horas en agosto.

La medida se ejecutará el 11 de agosto, el mismo día en que el PIT-CNT definió realizar un paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización.

De esa forma, al igual que ocurrió en el último paro general parcial convocado por la central sindical, el gremio de maestros paralizará sus tareas durante todo el día en escuelas y jardines públicos, medida a la que en junio se sumó la mayoría de los sindicatos de la educación.

Los maestros reclaman tener más docentes por grupo, que las escuelas y jardines también tengan más maestros y maestras de apoyo, y por la creación de más cargos de maestras comunitarias.

El sindicato también reclama la anualización del Programa de Maestros Comunitarios, ya que actualmente quienes desempeñan ese rol no cobran por ello todos los meses del año.

El gremio de maestros también solicita la extensión de 15 a 20 horas semanales para los profesores de arte, la contratación de más funcionarios no docentes y la implementación de un plan de infraestructura que permita contar con edificios en condiciones, mobiliario adecuado, calefacción, ventilación y “espacios adecuados” en jardines y escuelas.