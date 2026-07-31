ARCA: cómo saber cuántos envíos courier te quedan disponibles en lo que queda del año.

Las compras en Shein, Temu y Amazon siguen creciendo entre los usuarios argentinos y muchos ya usaron buena parte de su cupo anual de envíos courier .

Con el año que entra en su recta final, conviene revisar cuánto margen queda antes de que se agote el beneficio.

Estas plataformas del exterior suelen ingresar al país mediante el régimen de courier internacional, un sistema que permite recibir paquetes en el domicilio a través de empresas de transporte habilitadas, como DHL, FedEx o UPS .

ARCA permite chequear ese dato en pocos minutos desde su portal online, sin necesidad de presentar ningún trámite adicional. Antes de sumar una nueva compra al exterior, esta consulta evita sorpresas al momento de pagar.

Cómo consultar en ARCA cuántos envíos courier te quedan disponibles

La verificación se hace con Clave Fiscal desde el sitio de ARCA. Los pasos son:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Buscar el servicio “Courier - Envíos Personales”.

Entrar en “Transacciones” y elegir “Envíos personales”.

Seleccionar el rango de fechas desde el 1 de enero hasta hoy.

Presionar “Buscar” para ver el historial completo.

ARCA: cómo saber cuántos envíos courier te quedan disponibles en lo que queda del año. Gemini.

El sistema muestra cada operación registrada en el año y permite confirmar cuántos envíos ya fueron utilizados dentro del régimen. También conviene revisar las notificaciones del Domicilio Fiscal Electrónico, donde ARCA avisa sobre nuevos movimientos.

El error que puede salir caro si te pasás del cupo

El régimen de courier internacional tiene un límite de cinco envíos por persona por año calendario. Superarlo tiene consecuencias directas en el bolsillo.

Mientras se respete ese tope, cada envío accede a una franquicia de u$s400 libres de derechos de importación y tasa de estadística, con un valor máximo de u$s3.000 FOB por operación.

El Decreto 604/2026 y la Resolución General 5884/2026 unificaron estas condiciones entre el régimen postal y el courier privado. Sin embargo, si una persona ya usó sus cinco envíos, el próximo paquete deja de entrar en el régimen simplificado.

En ese caso, la mercadería pasa al régimen general de importación y paga la totalidad de los tributos correspondientes, sin ningún tipo de excepción sobre el valor declarado.

Por eso, quienes compran seguido en plataformas internacionales ganan revisando el historial antes de cerrar una nueva compra. Además del cupo anual, el régimen exige que el envío sea para uso personal, sin fines comerciales, y admite hasta tres unidades iguales del mismo producto por operación.

Esta condición aplica tanto para quienes compran de forma directa en el exterior como para quienes reciben paquetes enviados por familiares o conocidos desde otro país.

Con menos de la mitad del año por delante, chequear el cupo en ARCA se vuelve un paso clave para no terminar pagando de más por una compra que parecía conveniente. Revisar el historial cada tanto también sirve para confirmar que las operaciones anteriores quedaron bien registradas en el sistema.