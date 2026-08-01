La forma correcta de lavar los repasadores.

Los repasadores son uno de los elementos más utilizados en la cocina, pero también uno de los que más suciedad puede acumular. Al estar en contacto con restos de alimentos, superficies húmedas y diferentes utensilios, pueden convertirse en un lugar donde proliferan bacterias si no se lavan correctamente.

Para mantenerlos limpios, los especialistas recomiendan no solo ponerlos en el lavarropas junto con otras prendas, sino seguir algunos pasos que permitan eliminar manchas, olores y microorganismos.

El paso clave antes de lavar los repasadores

Antes de colocarlos en el lavarropas, es importante separar los repasadores de cocina del resto de la ropa, especialmente de las prendas de uso diario. También se recomienda evitar dejarlos húmedos durante mucho tiempo, ya que la humedad favorece la aparición de malos olores.

Una opción efectiva es dejarlos en remojo durante unos minutos con agua caliente y jabón antes del lavado para ayudar a desprender la grasa y los restos de comida.

El paso clave antes de lavar los repasadores.

Cómo lavar correctamente los repasadores

Para conseguir una limpieza profunda, se aconseja:

Lavarlos con agua caliente , siempre que la tela lo permita, para ayudar a eliminar bacterias.

Usar detergente o jabón de lavado adecuado según el tipo de tejido.

No mezclar repasadores con ropa personal , para evitar la transferencia de suciedad.

Secarlos completamente al sol o en un lugar ventilado, ya que guardarlos húmedos puede generar olor desagradable.

Cada cuánto conviene cambiar los repasadores

Aunque depende del uso, lo recomendable es lavar los repasadores con frecuencia y reemplazarlos cuando presenten manchas permanentes, mal olor o desgaste. En cocinas donde se manipulan alimentos todos los días, es importante mantener una rotación para evitar la acumulación de suciedad.

Con una rutina sencilla de lavado y secado, los repasadores pueden mantenerse higiénicos y seguros para continuar utilizándose en la cocina.