El pasaporte extranjero por sí solo no sirve para los argentinos con doble nacionalidad quieran salir del país. (Foto: Gemini - IA)

La disposición oficial de la Ley de Migraciones N° 25.871, ratificada en el Decreto 366/2025, señala que todos los ciudadanos argentinos tienen la obligación de acreditar su identidad al momento de egresar e ingresar del país, sin excepciones.

La normativa migratoria argentina, implementada por el Ministerio de Seguridad Nacional, que actualmente dirige Alejandra Monteoliva, contempla una puntual regla para los argentinos que poseen doble nacionalidad. Aun cuando dispongan de un pasaporte extranjero válido, no les está permitido salir del país exclusivamente con dicho documento.

Qué condiciones establece Migraciones para que los argentinos puedan ingresar y egresar del país

La Dirección Nacional de Migraciones determina que aquellos argentinos naturalizados en otras naciones son considerados argentinos a efectos legales, aun poseyendo un pasaporte extranjero bajo un convenio de doble nacionalidad, tal como es el caso con Italia y España.

Oficial y confirmado| Argentina prohíbe la salida del país a los ciudadanos que viajen con este pasaporte únicamente Fuente: Shutterstock

Al salir del país, los ciudadanos deben presentar obligatoriamente documentación argentina. Esta incluye:

DNI

Libreta Cívica o de Enrolamiento

Cédula de Identidad

Aun en presencia de un pasaporte extranjero, este será válido únicamente si se presenta junto con un documento argentino. La normativa estipula que dicha documentación debe ser exhibida “indefectiblemente”.

La nacionalidad argentina se mantiene a pesar de adquirir otras ciudadanías

La legislación argentina, fundamentada en la Ley de Nacionalidad, establece que la nacionalidad no se pierde, incluso al adquirir otra.

Esto significa que, para el Estado argentino, el individuo continúa siendo argentino sin importar cuántas nacionalidades posea. Por lo tanto, el pasaporte extranjero no sustituye al DNI.

Asimismo, la Disposición 2742/2009 indica que para salir del país se debe emplear documentación argentina vigente en la mayoría de los casos.

Oficial y confirmado| Argentina prohíbe la salida del país a los ciudadanos que viajen con este pasaporte únicamente

La normativa que asegura tu identificación como argentino

La Disposición 2742/2009 establece un principio fundamental: todos los ciudadanos argentinos, incluidos aquellos con doble nacionalidad, son considerados argentinos en controles migratorios.

Por consiguiente, al momento de ingresar o salir del país, es obligación presentar la documentación argentina apropiada. Únicamente en circunstancias excepcionales, como estadías menores a 180 días en situaciones específicas, puede aceptarse un procedimiento diferente.

Qué ocurre al entrar con otra nacionalidad

La normativa también contempla el ingreso al país con pasaporte extranjero. En tales circunstancias, Migraciones se reserva el derecho de sellar el documento con la leyenda “ARGENTINO”.

Asimismo, incluso cuando se ingrese únicamente con pasaporte extranjero, la salida del país requiere acreditar la identidad argentina con documentación válida.

Sin embargo, ese procedimiento no altera la obligación de presentar documentación argentina en el momento de la salida, la cual se mantiene vigente.

DNI digital para argentinos en el extranjero facilita regreso

La nueva reglamentación también contempla la posibilidad de que los argentinos que se encuentren en el extranjero y deseen regresar al país presenten su DNI en formato digital, siempre que esté debidamente habilitado y vigente.

Esta medida busca facilitar el proceso de ingreso y asegurar que quienes hayan perdido su documento físico puedan demostrar su identidad sin inconvenientes. Asimismo, se espera que el Ministerio de Seguridad Nacional realice campañas de difusión en consulados y embajadas argentinas, con el fin de educar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones en relación con la normativa migratoria.

Esta iniciativa pretende minimizar confusiones y garantizar que todos los argentinos, sin importar su lugar de residencia, conozcan las exigencias al momento de salir o ingresar al país.