El Departamento de Estado fija plazos para resolver las deudas gravemente morosas y cierra las solicitudes cuando no se cumplen.

En Estados Unidos dos tipos de deudas pueden poner en pausa el trámite de pasaporte e incluso perjudicar cualquier ejemplar vigente. Una es la deuda por manutención mayor a 2,500 dólares y la otra es aquella considerada por IRS como “gravemente morosa”.

Tramite de pasaporte frenado por deuda de manutención infantil: qué hacer en estos casos

El Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial que no puede emitir pasaportes cuando existe una deuda por manutención infantil superior a los 2,500 dólares e incluso en estos casos podría revocarse un pasaporte válido.

Quienes solicitaron y vieron su trámite frenado por no haber pagado la manutención a tiempo, deben tener en cuenta que los pasos para reanudar la gestión son:

Pagar el pendiente a la Agencia de Ejecución de la Manutención Infantil en todos los estados donde se deba

Luego el estado correspondiente tiene que informar a la Oficina de Ejecución de Manutención Infantil (HHS) que se ha pagado

HSS elimina entonces el nombre del deudor de los registros y lo informa, proceso que puede tardar entre 2 y 3 semanas

El Departamento de Estado comprueba que el HHS eliminó el nombre de la lista

Una vez se hayan cumplido todos los pasos anteriores, el trámite puede continuar

Las deudas de manutención infantil mayores a 2,500 dólares frenarán el trámite. Shutterstock

Trámite de pasaporte frenado por deuda gravemente morosa: qué hacer en estos casos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), por su parte, explica que por ley debe notificar al Departamento de Estado cuando un contribuyente tiene lo que se conoce como “deuda gravemente morosa”.

“Por lo general, el Departamento de Estado no emitirá pasaportes a los contribuyentes después de recibir una certificación de deuda morosa del IRS”, se indica.

Estas son obligaciones tributarias federales pendientes que superan el límite establecido para ese año. En 2026 la cifra tope es 66,000 dólares . Incluyen impuestos sobre ingresos personales, multas por recuperación de fondos fiduciarios, impuestos de negocios donde los contribuyentes son responsables y otras multas civiles.

Cuando se determina que un contribuyente tiene esta deuda pendiente, IRS se lo notificará con un aviso CP508C. La certificación será revocada si:

La deuda tributaria se cubre en su totalidad o se considera que resulta legalmente inejecutable

La obligación dejó de ser gravemente morosa

La certificación es errónea

Una vez que se revoca, la agencia tributaria avisa al Departamento de Estado dentro de los 30 días desde el momento en el que se resolvió la deuda.

De haber solicitado un pasaporte con esta deuda activa, se indica que el Departamento de Estado avisará al contribuyente sobre el trámite en pausa y mantendrá la solicitud abierta durante 90 días. En ese tiempo, se debe:

Realizar un acuerdo de pagos con el IRS

Pagar por completo la deuda tributaria

Resolver cualquier problema de certificación

De no realizar acuerdos dentro del plazo establecido, la solicitud de pasaporte serpa denegada y cerrada, por lo que se tendrá que presentar una nueva desde cero cuando el pendiente haya sido resuelto.