El pasaporte debe reclamarse dentro de los seis meses posteriores a su expedición para evitar que sea anulado.

Cuando una persona solicita un nuevo pasaporte colombiano, ya sea porque el anterior venció o por otra de las causas contempladas para su expedición, debe tener en cuenta que no alcanza con completar el trámite y esperar. Una vez expedido el documento, existe un plazo máximo para reclamarlo.

La Cancillería establece que ese período es de seis meses. Si el titular no retira el pasaporte dentro de ese tiempo, el documento es anulado y deberá realizar nuevamente el trámite y pagar por otro pasaporte.

¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el pasaporte?

La normativa vigente establece que el titular tiene un máximo de seis meses para reclamar el pasaporte una vez que este fue expedido.

El plazo comienza a contar desde la expedición del documento. Por eso, aunque la persona haya completado el proceso de solicitud y haya realizado el pago correspondiente, todavía debe retirar físicamente el nuevo pasaporte dentro del período establecido.

La disposición está incluida en la Resolución 10.927 del 4 de agosto de 2026, que regula actualmente los pasaportes y demás documentos de viaje colombianos y sustituyó la normativa anterior sobre esta materia.

Renovación del pasaporte: cuánto tiempo tiene para reclamarlo y qué pasa si no llega a hacerlo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si no reclama el pasaporte dentro de seis meses?

La consecuencia está expresamente prevista por la Cancillería: si el documento no es reclamado durante esos seis meses, el pasaporte será anulado.

Esto significa que el titular ya no podrá presentarse posteriormente para retirarlo. Para obtener un nuevo documento tendrá que tramitar otro pasaporte y pagar nuevamente el valor correspondiente.

La regla no se refiere únicamente a quienes solicitan un pasaporte por primera vez. También alcanza a quienes realizan lo que habitualmente se conoce como renovación del pasaporte, ya que el procedimiento consiste en la expedición de un nuevo documento.

¿Qué ocurre si el pasaporte tiene un error?

Existe un plazo diferente cuando el documento ya fue entregado pero presenta una inconsistencia en la hoja de datos o un daño de fabricación.

En esos casos, el titular cuenta con un mes desde la fecha de entrega para solicitar la reposición. Si ese plazo vence, también deberá tramitar y pagar un nuevo pasaporte.

Es decir, los dos plazos no deben confundirse: los seis meses corresponden al tiempo máximo para reclamar el pasaporte una vez expedido, mientras que el período de un mes se aplica a la solicitud de reposición por inconsistencias o daños de fabricación después de haberlo recibido.

¿En Colombia se habla de renovación del pasaporte?

En el lenguaje cotidiano es habitual hablar de renovar el pasaporte cuando el documento está próximo a vencer. Sin embargo, la Cancillería denomina formalmente el procedimiento expedición del pasaporte.

La propia entidad explica que para saber si una persona necesita cambiar su documento debe verificar la fecha de vigencia que figura en la hoja de datos. Los pasaportes ordinarios y ejecutivos tienen actualmente una vigencia de 10 años, aunque también deben considerarse los requisitos que pueda exigir el país de destino.

Por eso, para el ciudadano el trámite puede ser una renovación en términos prácticos, pero jurídicamente se trata de la expedición de un nuevo pasaporte. Y una vez que ese nuevo documento fue expedido, comienza a correr el plazo de seis meses para reclamarlo.