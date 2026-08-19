Tucumán tendrá un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este miércoles 19 de agosto, con la llegada de un período de inestabilidad que traerá lluvias y tormentas a distintos sectores de la provincia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán tendrá una jornada con precipitaciones y temperaturas que se mantendrán entre los 8°C y los 16°C.

Temporal en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 19

El miércoles 19 estará marcado por la presencia de fuertes lluvias en San Miguel de Tucumán. Las precipitaciones serán el principal protagonista de una jornada con cielo inestable y temperaturas relativamente bajas para la época.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima llegará a 16°C.

El avance de este sistema meteorológico forma parte de un cambio de tiempo que también afectará a otras provincias del norte argentino, entre ellas Salta y Jujuy.

Temporal en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 19. Shutterstock / Composición Canva

Fuertes lluvias: qué se espera en la provincia

Las condiciones meteorológicas serán inestables durante el miércoles, con lluvias que podrían presentarse con distinta intensidad a lo largo de la jornada.

El escenario estará acompañado por un marcado contraste con otras regiones del país. Mientras Tucumán y otras provincias del norte tendrán precipitaciones, en Buenos Aires se espera una jornada mucho más estable y con cielo despejado.

Por este motivo, el SMN recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico oficial ante posibles modificaciones en la evolución del sistema.

Cómo estará el tiempo en el resto del norte argentino

El cambio de tiempo no estará limitado a Tucumán. Salta y Jujuy también tendrán precipitaciones durante el miércoles.

En Salta capital se esperan lluvias aisladas, con una mínima de 5°C y una máxima de 13°C. En zonas del interior, como Cachi, podrían registrarse nevadas y temperaturas de hasta 2°C bajo cero.

En Jujuy, el pronóstico anticipa lluvias durante toda la jornada en San Salvador de Jujuy, mientras que en sectores del interior las temperaturas podrían descender hasta los 5°C bajo cero.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el SMN

En contraste con el panorama del norte argentino, Buenos Aires tendrá condiciones meteorológicas más estables durante el miércoles.

El pronóstico anticipa cielo despejado y una máxima de 15°C. Para el jueves se espera una máxima de 17°C y una mínima de 6°C, con presencia de sol durante gran parte de la jornada.

Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían descender hasta los 4°C, aunque sin probabilidad de lluvias.