La senadora Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la puerta a una candidatura presidencial. Esta vez agregó una condición: va a esperar a ver “cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”.

Lo dijo en una entrevista con el streaming que conduce Robertito Funes, al ser consultada por una posible postulación. “Yo probé una vez y no llegué”, recordó, y agregó: “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”.

Esperar, pero sin apuro

Bullrich dejó claro que no piensa correr para definir su postulación. “Mirá, tampoco tengo tanto tiempo, pero no me voy a apurar y voy a esperar”, afirmó.

Al ser consultada sobre si quiere llevar adelante ese sueño presidencial. Respondió que sí y lo justificó al afirmar que tiene “las ideas intactas”. En ese sentido, añadió: “Tengo un montón de ideas de cómo transformar muchísimas cosas en el país. También tengo la idea de cómo llegar al bienestar de todos”.

Lo que dijo en el Coloquio de Idea

La frase pesa más por lo que pasó antes. Esta semana, Bullrich participó del Coloquio de Idea, en Mar del Plata. No habló de una candidatura, pero mostró una agenda propia dentro del oficialismo y le habló al empresariado sin limitarse a defender al Gobierno.

Ante los empresarios, repitió que lo que debe continuar es el “proyecto” y no respaldó de forma explícita la reelección de Milei. Cuando le preguntaron dónde estará en 2027, respondió: “No lo sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”.

Sobre si le gustaría ser candidata a presidenta, volvió a esquivar la definición: “Acabo de ser elegida senadora, así que tenemos seis años por delante para ser senadora”.

Aun así, dejó señales. “Los proyectos republicanos y democráticos les costó reelegir. En realidad no reeligieron nunca, pasó con Alfonsín, De la Rúa y Macri”, planteó. Por eso, dijo, es importante que “este proyecto pueda avanzar”. También sostuvo que todavía está “en veremos” cómo se ordenará la oferta electoral de 2027.

Reformas más rápidas

En su exposición en Idea, Bullrich pidió que las reformas económicas lleguen más rápido a las familias. Planteó que hay sectores con fuerte crecimiento, como energía, minería y agro, y otros que todavía atraviesan dificultades, como industria, construcción y comercio.

“Tenemos que compatibilizar”, sostuvo. En ese mismo discurso dijo que lo que debe continuar es el “proyecto” y no respaldó de forma explícita la reelección de Javier Milei.

Qué dijo Jorge Macri sobre una posible postulación de Bullrich

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, opinó sobre la posible candidatura de Bullrich en una entrevista en Radio Mitre. “Ella ya fue candidata a presidente. No le tocó ganar y rápidamente salió a apoyar a Milei”, recordó. Y agregó: “Que tenga esa voluntad de tener responsabilidades grandes no me sorprende”.

Macri aclaró que le gustaría escuchar la declaración completa “para poder ponerla más en contexto”. Sobre el vínculo con el PRO, afirmó: “Tiene las puertas abiertas”. Pero recordó que “hoy está en La Libertad Avanza. Se afilió”.

Sobre la senadora, dijo que “ha tenido mucha decisión y mucha coherencia”, y la definió como “una persona valiosa”.