Dos estaciones de Subte cambian para siempre: la ambiciosa obra que realizarán en tan solo un año (Fuente: GCBA).

Las estaciones Agüero y Scalabrini Ortiz, ambas pertenecientes a la línea D del Subte de Buenos Aires, serán intervenidas con una obra destinada a mejorar su accesibilidad. Subterráneos de Buenos Aires (SBA) abrió una licitación para adquirir e instalar dos ascensores en cada una de las estaciones.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del acta que marque el comienzo de los trabajos. La intervención tendrá un impacto especialmente importante en Scalabrini Ortiz, una de las pocas estaciones de la red que actualmente no dispone de ningún sistema de elevación.

Qué obras harán en las estaciones Agüero y Scalabrini Ortiz

En Agüero se instalarán dos ascensores para complementar las escaleras mecánicas que ya funcionan en la estación. En Scalabrini Ortiz, en cambio, la incorporación tendrá una relevancia mayor, ya que actualmente los pasajeros no cuentan allí ni con ascensores ni con escaleras mecánicas.

Ya se renovaron las estaciones Plaza Italia y Uruguay (Fuente: GCBA).

La compra y colocación de estos equipos será financiada mediante un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgado en 2018. El financiamiento también está vinculado con otras obras previstas para la línea D, entre ellas la instalación de ascensores en Olleros y José Hernández, además de distintos proyectos de modernización de infraestructura y sistemas ferroviarios.

Más ascensores y escaleras mecánicas para el Subte porteño

La iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de licitaciones destinadas a renovar los medios de elevación de distintas líneas. Entre ellas se encuentra la adquisición de seis ascensores para Olleros y José Hernández, mientras que otra contratación ya adjudicada contempla equipos para Federico Lacroze, en la línea B, y Plaza de los Virreyes, en la línea E.

El plan también incluye la renovación de 77 escaleras mecánicas distribuidas entre las líneas A, B, C, D y E, mediante dos contrataciones diferentes. Estas intervenciones alcanzan estaciones como Carlos Gardel, Pueyrredón, Retiro, Congreso de Tucumán, Facultad de Medicina, Bolívar e Independencia, entre otras.

Las inversiones forman parte de las previsiones establecidas en el Presupuesto 2026, que plantea avanzar con el reemplazo de 70 escaleras mecánicas que superan los 25 años de antigüedad. En paralelo, la Ciudad proyecta avanzar con la futura línea F, cuya licitación fue prorrogada nuevamente y tiene prevista la apertura de ofertas para octubre.