En circunstancias normales, la libreta pasaporte tiene una duración de 10 años. No obstante, existen quienes necesitan gestionar una segunda antes de que la primera sea considerada inválida.

La libreta americana de pasaporte tiene una validez de 10 años de vigencia y es el documento que todos los estadounidenses deben poder presentar en los aeropuertos si planean volar al exterior.

Si bien en la mayoría de los casos este será el único ejemplar que se necesite hasta que finalice el período de validez, existen quienes se pueden verse en la obligación de solicitar una segunda libreta en simultaneo mientras la primera es válida.

En qué casos puede ser necesario solicitar otra libreta de pasaporte

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, este trámite está dirigido a quienes se encuentran en situaciones puntuales donde se necesite otro ejemplar para viajar, aunque el primero sea válido. Los casos mencionados son:

El pasaporte original tiene un sello que evidencia el viaje a un destino problemático para otras naciones

Se viaja al extranjero de forma regular y se necesitan solicitar muchas visas en simultáneo. Este podría ser el caso de quienes trabajan en una aerolínea internacional

Una embajada o consulado de otro país está procesando una solicitud de visa y retuvo el pasaporte original cuando se lo necesita para viajar

Se necesita una validación especial para viajar

Se quiere prevenir la cancelación de un pasaporte estadounidense que tiene visa vigente

Hay que modificar una anotación por una situación de emergencia

Se necesita más espacio para anotaciones oficiales

Cómo hay que solicitar en cada caso

En caso de tener un pasaporte válido por 10 años físicamente presente para incluirlo en la solicitud, lo indicado por las autoridades es firmar la declaración “Sample Statement for a Second Passport” y renovar. Cuando no se tiene el documento en físico, se debe firmar la misma declaración, pero solicitar en persona utilizando el Formulario DS-11.

El Departamento de Estado sólo tramita segundas libretas pasaportes. Las tarjetas pasaporte no están incluidas en este trámite.

La segunda libreta pasaporte no tendrá la misma validez que la primera

Cuando se tramite una segunda libreta mientras ya se cuente con otra válida hay que tener en consideración que el nuevo documento sólo tendrá validez por 4 años.

Además, se emitirá con un número de pasaporte diferente y un código de anotación que no figura en el primer pasaporte.

Información importante que todos los viajeros estadounidenses deben considerar

La vigencia del pasaporte americano no es el único dato que debe considerarse al momento de viajar, dado que cada destino tiene sus propias exigencias de validez mínima requerida para esta identificación.

Quienes tengan que viajar con el pasaporte de Estados Unidos, podrán consultar en el sitio “International Travel” los requisitos específicos documentales que tienen que cumplirse.