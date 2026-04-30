La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero confirmó un paro de transporte por tiempo indeterminado que comenzará el próximo miércoles 6 de mayo de 2026. La medida afecta a todos los servicios de colectivos urbanos e interurbanos de la provincia. El gremio explicó que la decisión no responde solo a un reclamo salarial, sino también un deterioro generalizado de las condiciones laborales, que incluye: La UTA de Santiago del Estero presentó una nota formal ante la Secretaría de Trabajo de la provincia: desde el martes 6 de mayo, los usuarios de Santiago del Estero no contarán con servicio de colectivos mientras la medida de fuerza se mantenga activa. Los recorridos afectados son: Las empresas involucradas son: A diferencia de los paros de 24 o 48 horas, esta medida es por tiempo indeterminado, lo que significa que no tiene fecha de finalización pactada. Eso implica que el servicio puede estar paralizado días o semanas si no hay acuerdo entre los empresarios del transporte y la UTA. El sindicato advirtió que no levantará la medida hasta que se resuelvan todas las demandas, no solo el componente salarial. En este contexto, la negociación puede ser más compleja y prolongada que en conflictos anteriores. Para los trabajadores que dependen del transporte público en Santiago del Estero, la recomendación es organizar traslados alternativos desde antes del lunes 5 de mayo y seguir las comunicaciones oficiales de la delegación local de la UTA. Cabe destacar que, según medios locales, la UTA negoció durante toda la semana. Sin embargo, no llegó a avances concretos ante la cantidad de demandas.