Cristian Iuliano es el fundador y dueño de Saphirus, una empresa familiar que se hizo popular con el jingle de ‘aromatiza tu vida’ y por perfumar la Casa de Gran Hermano. Habla con total franqueza sobre los avatares que los industriales enfrentan en el país y que hoy están marcados por la llegada de productos industriales, la caída del consumo y crédito caro. “Me preguntan cómo se me ocurre invertir y ampliarme en este contexto. La verdad, no lo se. Los márgenes son más chicos y hay mucha competencia pero apostar por la Argentina siempre terminó dándonos frutos. La compañía viene creciendo a pesar de la caída del consumo y abril fue un mes récord en ventas”, dijo en diálogo con El Cronista. De hecho, Saphirus está por inaugurar una ampliación de su planta en Florida, Buenos Aires, donde invirtió u$s 3 millones y donde podrá empezar a producir artículos que hasta ahora tercerizaba. Esto le permite reducir costos y controlar más una producción que no deja de ampliarse. “La fábrica anterior era un Frankestein típico de Pyme. Fuimos agregando partes a medida que crecíamos”, explicó Iuliano. La última incorporación es la línea de aerosoles, productos que el dueño de Saphirus proyecta se conviertan en el segundo segmento en peso de ventas. Por los insumos que se manipulan allí (gas, inlfamables), es complejo el marco regulatorio con el que hay que cumplir y hay muchos organismos involucrados para las aprobaciones necesarias para habilitar una planta donde trabajan 350 personas. Con 16 años de historia, Saphirus fue incorporando marcas y diferentes categorías de productos. Ámbar, Shiny y Redon son algunas de ellas. Licencias de personajes de Disney generaron un boom de ventas y en breve, incorporarán otras de personajes de Universal, Marvel y clubes de fútbol. En segmentos, también entrarán al de lavado de ropa. Allí, Iuliano admite que la competencia es fuerte con marcas globales. Pero confía en captar una parte de la demanda, que es alta en la Argentina La empresa tiene más de 100 distribuidores, con sus propios puntos de venta. No son franquicias pero la compañía está muy comprometida en la estética de los locales y el negocio en general, como si lo fueran. También cuenta con más de 40.000 revendedores. Saphirus produjo y vendió el año pasado 57 millones de productos y este año llegarán a 65 millones. “El año pasado crecimos 36%. Este año lo haremos un 16%. En lo que va del año nos fuimos recuperando. Marzo ya fue un mes bueno en ventas y abril será récord”, aseguró Iuliano. La amenaza de los productos importados y los nuevos mega locales chinos que se instalaron en el país y venden este tipo de productos para el hogar no golpearon a la marca argentina. Incluso, la apertura de importaciones los benefició por la mayor facilidad para comprar químicos y otros insumos que son centrales en la producción. Con la nueva planta, Saphirus también logró posicionarse como fabricante para grandes empresas y otras más chicas. Le fabrican a Farmacity, por caso, y con la ampliación de las líneas de producción -compraron dos máquinas chinas de u$s 600.000 millones, podrán hacer ahora podrán hacer 4 millones de latas, para marcas propias y terceros. Iuliano aseguró que la inversión en la planta, que estará lista en dos meses, es de alrededor de u$s 3 millones y se hizo con capitales propios. “Reinvertimos las utilidades y seguiremos haciéndolo”, dijo.