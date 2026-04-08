El Gobierno Nacional oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV) de la Fuerza Aérea para que los ciudadanos argentinos mayores de 18 años se puedan inscribir y completar sus estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Los jóvenes que cumplan 18 años en el 2026, es decir, que hayan nacido en el 2008, podrán registrarse si cumplen con los requisitos específico. Es la “prestación que efectúan los ciudadanos argentinos con finalidad de contribuir a la defensa nacional”. Los soldados brindan esfuerzo y dedicación personales en dependencias y organismos de la Fuerza Aérea Argentina. Los mismos recibirán instrucción y educación, y realizarán actividades tácticas, técnicas, logísticas, administrativas y las necesarias para el mantenimiento de las unidades. Una vez que se apruebe el Curso de Admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea y firmará un compromiso de servicio de dos años. Al finalizar, deberá renovar hasta la edad de 28 años como máximo. La persona deberá descargar el formulario, completarlo y entregarlo de forma presencial en el centro de incorporación más cercano. Asimismo, pueden comunicarse con los Centros de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio a través de sus números de teléfonos. Cabe destacar que la Fuerza Aérea no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación: los mismos son personales y gratuitos.