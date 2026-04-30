La Ley Nacional de Tránsito en Argentina expone puntos claves para poder circular por las diversas rutas y autopistas del país. Documentos como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la licencia de conducir son imprescindibles para evitar cometer infracciones y contraer multas. Sin embargo, muchos desconocen que todos los vehículos deben contar con elementos de auxilio y un kit emergencia. La Ley de Tránsito 24.449 explica que todos los autos deben circular con un matafuegos cargado, elemento clave para apagar un incendio o asistir a algún conductor que sufra un siniestro. Deberá ser portátil y de polvo ABC de un kilo. Tiene que ser fabricado, mantenido y controlado periódicamente conforme a las especificaciones de las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). No contar con el elemento de seguridad, tenerlo vencido o sin carga suficiente puede ocasionar multas que varían entre las 30 unidades fijas y las 100 unidades fijas. De esta manera, en Buenos Aires la multa podrá alcanzar los $180.700 en abril de 2026. La ley establece las siguientes normativas para el matafuegos: