Tras un comienzo de semana marcada por las ráfagas intensas y frío progresivo en las principales zonas de la Patagonia, Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, tendrá nevadas durante los siguientes días, según el Servicio Meteorológico Nacional. Por este motivo, los ciudadanos locales y los turistas que tienen planeado viajar por el fin de semana largo deberán seguir los recaudos necesarios para evitar contratiempos. En la capital sureña la circulación del viento sudoeste y la inestabilidad atmosférica generará nevadas. Es probable que también haya un acumulado de nieve relevante en la zona. Para los días de acumulado de nieve, el servicio recomienda No obstante, lo más importante es estar atento a las alertas meteorológicas durante el fin de semana. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con un mejor clima que la Patagonia para el feriado largo de esta semana. Esto quiere decir que, si bien todo el fin de semana estarán presentes las nubes, CABA tendrá un clima agradable, sobre todo, el viernes 1 de mayo, que es una fecha no laborable. El sábado mantendrá un clima estable, sin embargo, hacia el final del fin de semana largo comenzará el clima frío con una mínima de 8°C.