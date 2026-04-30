Dentro del feriado largo a causa del Día del Trabajador, que es este viernes 1° de mayo, hay un grupo de personas que tendrá un día de descanso extra: se trata de los ciudadanos de Ensenada. El próximo 5 de mayo de 2025 es feriado en Ensenada, por el aniversario fundacional de la ciudad. La medida alcanza a los trabajadores del municipio bonaerense y habilita un día de descanso adicional para los que vivan o presten servicios en esa localidad. El decreto fue emitido por la Municipalidad de Ensenada, en el marco de la conmemoración del aniversario de su fundación. Si bien se trata de un feriado local y no nacional, tiene plena validez legal para sus habitantes. El feriado es para: Los trabajadores de localidades vecinas como La Plata, Berisso o Quilmes no están alcanzados por esta medida, salvo que su empleador funcione dentro de Ensenada. En este marco, los ciudadanos de Ensenada contarán con el día libre el próximo viernes 1 de mayo, sábado 2 de mayo, domingo 3 de mayo y martes 5 de mayo. Es decir, un día más para descansar o realizar actividades fuera de la actividad laboral en este comienzo de mes. Un feriado local es declarado por el municipio en ejercicio de sus facultades propias. No requiere aval del gobierno nacional ni provincial para tener efecto dentro del partido. En materia salarial, rige el mismo criterio que para los feriados nacionales: si el empleado trabaja ese día, el empleador debe abonar el doble de la remuneración habitual. En caso de no trabajar, cobra el jornal normal. Se recomienda que los trabajadores consulten con su empleador o sindicato para confirmar cómo aplica en cada caso particular, ya que los convenios colectivos pueden establecer condiciones específicas.